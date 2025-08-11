Súlyos számok jöttek: tényleg ekkora lemaradásban van a Nyugat az orosz hadsereghez képest?

Az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktusok és a növekvő feszültség Kínával kapcsolatban példátlan keresletet teremtett a korszerű légvédelmi rendszerek iránt. A Lockheed Martin, a Raytheon és a Boeing jelentősen növelte a Patriot rendszerek és elfogórakéták gyártását, de a szakértők szerint ez
még mindig nem elegendő a globális igények kielégítésére.
A Lockheed Martin, amely a Patriot PAC-3 MSE elfogórakétákat gyártja, tavaly szerződést kötött az amerikai hadsereggel az éves termelés 650 darabra növeléséről. Ez jelentős emelkedés a néhány évvel ezelőtti 350-es szinthez képest. A vállalat 2023-ban rekordnak számító 500 elfogórakétát gyártott, idén pedig várhatóan több mint 600 darabot fog előállítani. 2027-re további "jelentős növekedést" terveznek.
A Boeing eközben a PAC-3 rakéták keresőfejeit gyártja, míg a Raytheon, amely a Patriot radarokat és indítóállomásokat készíti, a PAC-2 elfogórakéták termelését fokozza. A Patriot rakéták globális éves termelése jelenleg körülbelül 850-880 darab, ami 2027-re elérheti az 1130-at is.
Ezzel szemben Oroszország becslések szerint évente 840-1020 darab Iszkander és Kinzsal ballisztikus rakétát gyárt, és ez csak két típus a hatalmas arzenáljukból.
Ez az egyensúlyhiány aggasztó matematikai problémát jelent a Nyugat számára, különösen mivel a légvédelmi rendszerek általában két-három elfogórakétát lőnek ki egyetlen bejövő fenyegetés semlegesítésére.
Brian Kubik, a Lockheed Martin PAC-3 programjainak alelnöke elmondta, hogy szorosan együttműködnek az amerikai hadsereggel és a beszállítókkal a termelés növelése érdekében. A Raytheon közölte, hogy új partnerségeket kötött, növeli személyzetét, és közel 1 milliárd dollárt fordít kritikus anyagok beszerzésére. 2025 végére 25%-kal gyorsítják a Patriot radarok szállítási idejét, a Patriot GEM-T elfogórakéták gyártása pedig 2028-ra 150%-kal nő.
A szakértők figyelmeztetnek, hogy
még ha a nyugati elfogórakéta-gyártás meg is haladja az orosz ballisztikus rakéták termelését, ez önmagában nem oldja meg Európa problémáit.
Az Egyesült Államok számára pedig nem csak Oroszország jelent fenyegetést, hanem Kína növekvő ballisztikus rakéta-arzenálja is.
A Patriot rendszereket világszerte 19 ország használja, ami jelentős konkurens keresletet jelent, különösen a háborúban álló nemzetek részéről. A gyártás növelése ráadásul olyan időszakban kezdődik, amikor a nyugati elfogórakéta-készletek láthatóan kimerülőben vannak.
Bár a Pentagon elutasította a The Guardian jelentését, miszerint az Egyesült Államoknak csak a szükséges Patriot elfogórakéták 25%-a áll rendelkezésére, a múlt hónapban hirtelen felfüggesztették az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, köztük a Patriot elfogórakétákat is, az amerikai fegyverkészletekkel kapcsolatos aggodalmak miatt.
