Úgy néz ki, hatalmas fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt

A Lockheed Martin által gyártott F-35-ösök leszállítását eredetileg 2027 és 2030 között tervezték a svájci légierő számára. Svájc 2021-ben döntött az amerikai vadászgépek mellett a francia Dassault Rafale helyett, ami állítólag igencsak felháborította Emmanuel Macron francia elnököt. A 6 milliárd frankos projekt hazai népszavazáson mindössze 50,1 százalékos támogatottsággal ment át.

Komplikálja a helyzetet, hogy az amerikai Külföldi Katonai Értékesítési keretrendszer nem garantál fix árat, ellentétben más európai megállapodásokkal. Washington a múlt hónapban tájékoztatta Bernt, hogy a repülőgépek várhatóan több mint 1 milliárd frankkal többe kerülhetnek a tervezettnél.

A svájci Zöldek párt idén hivatalos indítványt nyújtott be a parlamentben az F-35-ös megrendelés lemondására.

A Balthasar Glättli által márciusban benyújtott indítvány szerint az Egyesült Államok megbízhatatlan biztonsági partnerré vált, és Svájcnak inkább egy "szuverén alternatívát" kellene megfontolnia, amely összhangban van az európai partnerekkel.

Az F-35-ös vadászgépek ismét politikai kérdéssé váltak"

- nyilatkozta Hans-Peter Portmann, a Karin Keller-Sutter elnökkel azonos párthoz tartozó liberális képviselő a svájci médiának. Szerinte

meg kell fontolni a szerződés felmondását vagy csak a már kifizetett gépek átvételét, a további szállítmányok leállítását és a védelmi hiányosságok európai beszerzésekkel való pótlását.

A svájci kormány egyelőre kitart eredeti álláspontja mellett.

A Szövetségi Tanács többször is megerősítette, hogy kitart az F-35 mellett. Ha nem tennénk, nem lenne légvédelmünk"

- jelentette ki Keller-Sutter elnök.

Oscar Mazzoleni, a Lausanne-i Egyetem politológia professzora szerint "az ország sokkos állapotban van", mivel a svájciak az USA kiváltságos szövetségesének tekintették magukat. Hozzátette, hogy Trump vámja "jelenleg kiszámíthatatlan hatásokat fog kiváltani, mivel a svájci politikában folyamatban van egy elmozdulás az USA-tól és közeledés az EU felé".

Svájc nincs egyedül az F-35-ösök újragondolásában. Spanyolország nemrég kizárta az F-35 vásárlását, és helyette az európai gyártású Eurofighter vagy a francia-német Future Combat Air System mellett fog dönteni. Portugália is elbizonytalanodott, Kanada pedig Trump fenyegetései után kezdte újragondolni saját F-35-ös beszerzéseit.

