Úgy néz ki, hatalmas fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt

A Lockheed Martin által gyártott F-35-ösök leszállítását eredetileg 2027 és 2030 között tervezték a svájci légierő számára. Svájc 2021-ben döntött az amerikai vadászgépek mellett a francia Dassault Rafale helyett, ami állítólag igencsak felháborította Emmanuel Macron francia elnököt. A 6 milliárd frankos projekt hazai népszavazáson mindössze 50,1 százalékos támogatottsággal ment át.
Komplikálja a helyzetet, hogy az amerikai Külföldi Katonai Értékesítési keretrendszer nem garantál fix árat, ellentétben más európai megállapodásokkal. Washington a múlt hónapban tájékoztatta Bernt, hogy a repülőgépek várhatóan több mint 1 milliárd frankkal többe kerülhetnek a tervezettnél.
A svájci Zöldek párt idén hivatalos indítványt nyújtott be a parlamentben az F-35-ös megrendelés lemondására.
A Balthasar Glättli által márciusban benyújtott indítvány szerint az Egyesült Államok megbízhatatlan biztonsági partnerré vált, és Svájcnak inkább egy "szuverén alternatívát" kellene megfontolnia, amely összhangban van az európai partnerekkel.
Az F-35-ös vadászgépek ismét politikai kérdéssé váltak"
- nyilatkozta Hans-Peter Portmann, a Karin Keller-Sutter elnökkel azonos párthoz tartozó liberális képviselő a svájci médiának. Szerinte
meg kell fontolni a szerződés felmondását vagy csak a már kifizetett gépek átvételét, a további szállítmányok leállítását és a védelmi hiányosságok európai beszerzésekkel való pótlását.
A svájci kormány egyelőre kitart eredeti álláspontja mellett.
A Szövetségi Tanács többször is megerősítette, hogy kitart az F-35 mellett. Ha nem tennénk, nem lenne légvédelmünk"
- jelentette ki Keller-Sutter elnök.
Oscar Mazzoleni, a Lausanne-i Egyetem politológia professzora szerint "az ország sokkos állapotban van", mivel a svájciak az USA kiváltságos szövetségesének tekintették magukat. Hozzátette, hogy Trump vámja "jelenleg kiszámíthatatlan hatásokat fog kiváltani, mivel a svájci politikában folyamatban van egy elmozdulás az USA-tól és közeledés az EU felé".
Svájc nincs egyedül az F-35-ösök újragondolásában. Spanyolország nemrég kizárta az F-35 vásárlását, és helyette az európai gyártású Eurofighter vagy a francia-német Future Combat Air System mellett fog dönteni. Portugália is elbizonytalanodott, Kanada pedig Trump fenyegetései után kezdte újragondolni saját F-35-ös beszerzéseit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Íme a legnagyobb buktatók a lakásbérlésnél – ezt minden bérlőnek és bérbeadónak tudnia kell
Számos veszéllyel nincsenek tisztában az érintettek.
Új kézben a világ legdrágább tojásai
A Gemfields Group eladta a Fabergét.
Történelmi hőhullám söpört végig Magyarországon: 76 év után dőltek meg a rekordok
Extrém forróság tombolt.
Úgy néz ki, hatalmas fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt
Ezzel valószínűleg nem számolt az elnök.
Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak
Európa már félreveri a harangokat, hogy Washington is észbe kapjon.
Sose találnád ki, hogy miért kellett leállítani Franciaország egyik legnagyobb atomerőművét
Meglepő dolgot találtak a szűrőkben.
Drasztikus lépést fontolgat Donald Trump: több száz katonát vezényelhet a főváros utcáira
Épp, mint Los Angelesben.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.