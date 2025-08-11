  • Megjelenítés
Úgy néz ki, hatalmas fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt
Globál

Úgy néz ki, hatalmas fegyverüzlet borul Donald Trump izmozása miatt

Portfolio
Lehet, hogy Svájc visszamondja az Egyesült Államoknak leadott, 36 darab F-36-os vadászbombázóra vonatkozó megrendelését, mivel Donald Trump elnök különvámot vetett ki az európai országra - jelentette a Politico.

A Lockheed Martin által gyártott F-35-ösök leszállítását eredetileg 2027 és 2030 között tervezték a svájci légierő számára. Svájc 2021-ben döntött az amerikai vadászgépek mellett a francia Dassault Rafale helyett, ami állítólag igencsak felháborította Emmanuel Macron francia elnököt. A 6 milliárd frankos projekt hazai népszavazáson mindössze 50,1 százalékos támogatottsággal ment át.

Komplikálja a helyzetet, hogy az amerikai Külföldi Katonai Értékesítési keretrendszer nem garantál fix árat, ellentétben más európai megállapodásokkal. Washington a múlt hónapban tájékoztatta Bernt, hogy a repülőgépek várhatóan több mint 1 milliárd frankkal többe kerülhetnek a tervezettnél.

A svájci Zöldek párt idén hivatalos indítványt nyújtott be a parlamentben az F-35-ös megrendelés lemondására.

A Balthasar Glättli által márciusban benyújtott indítvány szerint az Egyesült Államok megbízhatatlan biztonsági partnerré vált, és Svájcnak inkább egy "szuverén alternatívát" kellene megfontolnia, amely összhangban van az európai partnerekkel.

Az F-35-ös vadászgépek ismét politikai kérdéssé váltak"

- nyilatkozta Hans-Peter Portmann, a Karin Keller-Sutter elnökkel azonos párthoz tartozó liberális képviselő a svájci médiának. Szerinte

meg kell fontolni a szerződés felmondását vagy csak a már kifizetett gépek átvételét, a további szállítmányok leállítását és a védelmi hiányosságok európai beszerzésekkel való pótlását.

A svájci kormány egyelőre kitart eredeti álláspontja mellett.

A Szövetségi Tanács többször is megerősítette, hogy kitart az F-35 mellett. Ha nem tennénk, nem lenne légvédelmünk"

- jelentette ki Keller-Sutter elnök.

Oscar Mazzoleni, a Lausanne-i Egyetem politológia professzora szerint "az ország sokkos állapotban van", mivel a svájciak az USA kiváltságos szövetségesének tekintették magukat. Hozzátette, hogy Trump vámja "jelenleg kiszámíthatatlan hatásokat fog kiváltani, mivel a svájci politikában folyamatban van egy elmozdulás az USA-tól és közeledés az EU felé".

Svájc nincs egyedül az F-35-ösök újragondolásában. Spanyolország nemrég kizárta az F-35 vásárlását, és helyette az európai gyártású Eurofighter vagy a francia-német Future Combat Air System mellett fog dönteni. Portugália is elbizonytalanodott, Kanada pedig Trump fenyegetései után kezdte újragondolni saját F-35-ös beszerzéseit.

