Ukrán katonák csaptak össze egy drónnal, de ami ezután történt, arra tényleg senki sem számított

Igazán fordulatos csatajelenetet videóztak az ukrán fronton, ahol egy buggyn utazó ukrán katonákra támadt egy orosz drón a semmiből.

A felvételen látható: az orosz katonák a földúton helyezték el a drónt, vélhetően arra készültek, hogy meglepetésszerű csapást mérjenek az érkező ukrán egységekre. Ugyanakkor Kijev katonái előbb észlelték az akadályt, és a buggyn utazó katonák tüzet nyitottak a drónra, sőt, jól láthatóan el is találják.

És itt következett be az első fordulat, ugyanis a drón a lövések ellenére is levegőbe emelkedett, és üldözőbe vette a csapatszállítót.

Ukrainian Defense Forces soldiers driving a buggy engaged an FPV drone lying in ambush on the road. Although the troops spotted and hit the drone first, it managed to take off but failed to strike its target. pic.twitter.com/j4h3krpXy6 https://t.co/j4h3krpXy6 — WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2025

Ilyenkor már nagyon kicsi az esély a találat elkerülésére

– ez érzékelhető au ukrán harcosokon is, akik felkészültek a becsapódásra.

A drón azonban, egy újabb fordulat jeleként, egyszerűen kifordul, és oldalt csapódik a földbe – azt nem tudni, hogy esetleg egy újabb találat miatt, vagy a földön beszedett töltények miatt térült el a végső célponttól.

