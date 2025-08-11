Veszélyhelyzetet hirdetett az amerikai elnök, indulhatnak a Nemzeti Gárda egységei a fővárosba

Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentett be Donald Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben.

Trump a Fehér Házban tartott eseményen elnöki jogkörére hivatkozva jelentette be az irányítás átvételét a főváros rendőrsége (Metropolitan Police Department) fölött, és a Nemzeti Gárda mozgósítását, amit a közbiztonság romlásával indokolt. Az elnök egyben bejelentette, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet. Az intézkedések között említette az óvadéki szabályok szigorítását. Az elnök Washington D.C. "felszabadítása napjaként" jellemezte lépését.

Trump a statisztikákra hivatkozva kijelentette, hogy az elmúlt években az autólopások száma megduplázódott, míg az erőszakos autórablásoké háromszorosára növekedett, miközben

az emberölések száma két és fél évtizedes csúcsot ért el, a várost pedig "erőszakos bűnbandák vették át".

Pete Hegseth védelmi miniszter hozzátette, hogy a washingtoni Nemzeti Gárda egységei a következő egy hétben megjelennek a főváros utcáin, és együttműködnek majd más rendfenntartó szervezetekkel. Muriel Bowser, Washinton D.C. demokrata polgármestere a hétvégén az MSNBC televízió adásában vitatta a bűnözés mértékének növekedését, ugyanakkor elismerte, hogy sokkal több rendőrre lenne szüksége a városnak, mivel az elmúlt években tapasztaltak közbiztonsági problémákat.

A statisztikák nem feltétlenül igazolják az elnök félelmeit, mivel 2024-ben információk szerint mintegy 15 százalékkal csökkent a bűnözés az amerikai fővárosban az egy évvel korábbiakhoz képest. Azt viszont ki kell emelni, hogy 2023-ban a bűnelkövetések jelentősen megugrottak, több évtizede nem látott mértékre növekedett. Akkor egyetlen évben 274 ember vált gyilkosság áldozatává, egy évvel később ez 187-re csökkent. A jelentések szerint az erőszakos autórablások száma továbbra is magas, valamint gondot okoz, hogy gyakran olyan kiskorúak követnek el súlyos eseteket, akik a kiskorukból fakadóan nem állíthatóak bíróság elé.

