Von der Leyen hamarosan Zelenszkijjel és Trumppal tárgyal

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán részt vesz Friedrich Merz német kancellár által szervezett telefonbeszélgetéseken, amelyeken más uniós vezetők mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is jelen lesz.

A megbeszéléseken az Európai Unió több vezetője mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz, az egyik fő téma nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború és annak lehetséges lezárása, deeszkalálása lehet.

A tárgyalásra azt megelőzően kerülhet sor, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Puytin orosz elnök személyes egyeztetésre készül az orosz-ukrán háborúról. A német kancellár tegnap egy interjúban közölte:

Intenzíven készülünk európai szinten az amerikai kormánnyal együtt erre a találkozóra. Reméljük és feltételezzük, hogy az ukrán kormány és Zelenszkij elnök is részt vesz majd ezen a megbeszélésen."

Zelenszkij vasárnap diplomáciai támogatást kapott Európától és a NATO-tól a közelgő orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt, ahol Kijev attól tart, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump megpróbálhatnak diktálni a háború lezárásának feltételeiről.

Nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett"

- hangsúlyozta Merz.

A német kancellár hozzátette, hogy

nem születhet olyan béke, amely jutalmazza Oroszország agresszív cselekedeteit, és esetleg további hasonló lépésekre bátorítja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU