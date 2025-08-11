WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét

Az európaiak elutasították azt az orosz javaslatot, amely tűzszünetet ajánlott azért cserébe, ha az ukránok kivonulnak a Donbaszból, azaz átadják Moszkvának Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amiket még ők tartanak ellenőrzésük alatt. Az európai tervet egy Nagy-Britanniában tartott szombati találkozón terjesztették elő az amerikaiaknak.
A J.D. Vance amerikai alelnöknek, Marco Rubio külügyminiszternek, Trump ukrajnai megbízottjának, Keith Kelloggnak és Steve Witkoff különmegbízottnak benyújtott ellenjavaslat azt is leszögezi, hogy
még bármilyen további lépés megtétele előtt tűzszünetet kell hirdetni,
hozzátéve, hogy területet csak kölcsönös alapon lehet cserélni.
Nem lehet egy folyamatot azzal kezdeni, hogy a harcok közepén területeket adnak át
– nyilatkozta egy európai tisztviselő a WSJ-nek.
A tárgyalásokat ismerő európai tisztviselők elmondták,
Európa Ukrajnával közösen kíván egységes vörös vonalat húzni,
ragaszkodva ahhoz, hogy az EU tisztviselői részt vegyenek a lehetséges béketárgyalásban Oroszországgal, és aláhúzva, hogy Ukrajna jövőjéről nem lehet Kijev nélkül tárgyalni.
Az európaiak azután léptek, hogy Trump jelezte, csak a Putyinnal folytatott pénteki, alaszkai találkozója után vonhatja be Ukrajnát a folyamatba, és tenné a tárgyalásokat háromoldalúvá – emlékeztet a Kyiv Independent.
Mint megírtuk, hét európai vezető, köztük Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár vasárnap összehangolt nyilatkozatban jelentette ki:
Az ukrajnai békéhez vezető útról nem lehet Ukrajna nélkül dönteni.
Zelenszkij szombaton több európai állam- és kormányfővel egyezetett, akik a New York Times szerint egyre inkább attól tartanak, hogy Trump és Putyin az ukrán fél feje felett köthet megállapodást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
