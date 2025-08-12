  • Megjelenítés
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Globál

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
Megosztás

Keddi közvetítésünk

Keddi hírfolyamunk ide kattintva olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Megosztás

Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat

A Rosznyeft tulajdonában lévő szaratovi olajfinomító leállította a nyersolaj-felvételt a vasárnapi dróntámadást követően - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat
Megosztás

Egyre biztosabb: átszakadt a frontvonal, hatalmas bajban az ukrán hadsereg

Augusztus 11-én hirtelen hatalmas orosz áttörésről kezdtek el keringeni információk a közösségi médiában. Eleinte csak a Moszkvához közel álló források számoltak be erről, de estére már az ukránok is elismerik.

Tovább a cikkhez
Egyre biztosabb: átszakadt a frontvonal, hatalmas bajban az ukrán hadsereg
Megosztás

Jelentett a hírszerzés: vészjósló információkat kapott Zelenszkij, szerinte Putyin titokban készül a támadásra

Volodimir Zelenszkij augusztus 11-én kijelentette, hogy Oroszország nem készül a harcok befejezésére, sőt újabb támadó hadműveleteket készít elő - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Jelentett a hírszerzés: vészjósló információkat kapott Zelenszkij, szerinte Putyin titokban készül a támadásra
Megosztás

Igazi diplomáciai nagyüzem lesz: Merz szerdán egyeztet Trumppal és Zelenszkijjel

A pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozót megelőzően Friedrich Merz német kancellár online találkozóra invitálta Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököket. A megbeszéléseken elsősorban arról lehet szó, hogy az Egyesült Államok vezetőjét igyekeznek meggyőzni arról, hogy a nyugat-európai és az ukrán álláspontnak megfelelő megállapodást tudjon kieszközölni.

(MTI)

Megosztás

Itt a beismerés: ez lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó legfontosabb témája

Mark Rutte, a NATO-főtitkára szerint az orosz-ukrán háború békemegállapodása részeként valószínűleg a nyugati országoknak is el kell fogadnia, hogy az oroszok által elfoglalt területek Moszkva irányítása alá kerülnek – írja a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Itt a beismerés: ez lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó legfontosabb témája
Megosztás

Rendkívüli ülést tartottak az uniós külügyminiszterek a háborúról

Az uniós tagállamok külügyminiszterei rendkívüli tanácsülésükön támogatásukat fejezték ki az Egyesült Államok azon lépései iránt, amelyek igazságos békéhez vezetnek Ukrajnában - jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn.

Tovább a cikkhez
Rendkívüli ülést tartottak az uniós külügyminiszterek a háborúról
Megosztás

Meghökkentő kijelentést tett Trump: az oroszok más taktikával villámgyorsan elérhették volna Kijevet

A rendkívüli sajtótájékoztatón beszél az amerikai elnök, ezen részletez több, a közvéleményt foglalkoztató kérdést – írja a The Sky.

Tovább a cikkhez
Meghökkentő kijelentést tett Trump: az oroszok más taktikával villámgyorsan elérhették volna Kijevet
Megosztás

Ezt nehéz követni: Donald Trump oroszországi utat jelentett be, de aztán jött a csavar

Augusztus 15-én találkozik egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Az Sky tudósítása szerint a korábban bejelentett helyszín hirtelen megváltozott, de itt még nem volt vége a fordulatoknak.

Tovább a cikkhez
Ezt nehéz követni: Donald Trump oroszországi utat jelentett be, de aztán jött a csavar
Megosztás

Von der Leyen hamarosan Zelenszkijjel és Trumppal tárgyal

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán részt vesz Friedrich Merz német kancellár által szervezett telefonbeszélgetéseken, amelyeken más uniós vezetők mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is jelen lesz.

Tovább a cikkhez
Von der Leyen hamarosan Zelenszkijjel és Trumppal tárgyal
Megosztás

Orosz szabotőrök ellen emeltek vádat Finnországban

A finn ügyészség vádat emelt az Oroszországhoz köthető Eagle S olajszállító hajó kapitánya és két tisztje ellen az Estlink 2 finn-észt villamosvezeték és négy másik távközlési kábel 2023. december 25-i megrongálása miatt - közölte hétfőn a finn főügyészhelyettes.

A bejelentés szerint a vád súlyos rongálás és súlyos hírközlési zavar okozása. A vádlottak - az Eagle S kapitánya, első- és másodtisztje - nevét nem hozták nyilvánosságra. Mindhárman tagadják a bűncselekmény elkövetését, és vitatják Finnország illetékességét az ügyben, arra hivatkozva, hogy a kábelek sérülése a finn felségvizeken kívül történt.

A finn ügyészség szerint a Cook-szigeteki zászló alatt közlekedő tartályhajó az oroszországi Uszty-Luga kikötőjéből indult, majd

a Finn-öbölben horgonyát mintegy 90 kilométeren keresztül vontatva összesen öt tengeralatti kábelt vágott el.

A megsérült vezetékek között volt az Estlink 2 is, amely a téli hónapokban Észtország áramigényének közel felét fedezheti.

A rongálás okozta kárt több mint 60 millió euróra (23,7 milliárd forintra) becsülik.

(MTI)

Megosztás

Európa Tanács: a háborúnak igazságosan kell véget érnie

A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie - jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára hétfőn, a Washington és Moszkva között, az ukrajnai háború lezárásáról tervezett megbeszélésekkel összefüggésben.

Amikor pénteken a világ tekintete az alaszkai béketárgyalásokra irányul, egyetlen kérdéssel fogunk szembesülni: vajon az ukrajnai békét az igazságosságra építik-e, vagy az agressziónak tett engedmények alakítják-e majd?

- fogalmazott közleményében Alain Berset.

Az Európa Tanács álláspontja egyértelmű: a békének fenntarthatónak és igazságosnak kell lennie, a vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni - jelentette ki a főtitkár, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás "halott döntéseknek" minősül.

Berset hangsúlyozta, hogy a pragmatizmus és a méltányosság közötti határ vékony, majd dicséretesnek nevezte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az öldöklés megállítására, miközben nem enged az agressziónak. A második világháború után felépített, szabályokon alapuló nemzetközi rend alapjainak fenn kell maradniuk - jelentette ki.

(MTI)

Megosztás

Elfoglalták az oroszok Lunacsarszkét

Elfoglalta az orosz hadsereg "Lunacsarszke" települést Donyeck megyében - számolt be az orosz védelmi minisztérium.

Jó eséllyel Fedorivka településről van szó, a falu Pokrovszktól északra található.

Megosztás

Brüsszel Ukrajna felfegyverzése helyett elkezdte a hitelek visszafizetésébe forgatni a támogatásait

Újabb tétel érkezett az Oroszországtól szankciókkal lefoglalt pénzeszközök befektetésével termelt nyereségből, amelyet most az Európai Bizottság döntése alapján, ezúttal először nem elsősorban a fegyverkezésre, hanem már a folyósított hitelek visszafizetésébe forgatnak majd. Persze az unió országainak továbbra is hatalmas méretű vállalásai vannak Ukrajna felé, arról nem is beszélve, hogy minden jel szerint fegyverkezésre lesz fordítható a következő költségvetés jóval jelentősebb része, így a mostani döntés inkább lehet technikai, mint egy hozzáállásbeli váltás előfutára.

Tovább a cikkhez
Brüsszel Ukrajna felfegyverzése helyett elkezdte a hitelek visszafizetésébe forgatni a támogatásait
Megosztás

Bizarr jelenet látszódott le Oroszországban: kitüntetést kapott egy CIA főnök fia

Putyin kitüntetést adott át Trump különmegbízottjának, hogy továbbítsa egy CIA-tisztviselő fiának emlékére, aki az orosz erők oldalán halt meg Ukrajnában - írta a BBC.

Tovább a cikkhez
Bizarr jelenet látszódott le Oroszországban: kitüntetést kapott egy CIA főnök fia
Megosztás

Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!

Volodimir Zelenszkij figyelmeztetett, hogy az Oroszországnak tett engedmények nem fogják meggyőzni Vlagyimir Putyint a harcok beszüntetéséről, miközben zajlanak Donald Trump és az orosz elnök alaszkai találkozójának előkészületei - tudósított a Sky News.

Tovább a cikkhez
Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!
Megosztás

Pár napon belül szemtől szemben kezet rázhat Trump és Putyin: van, aki örül, de nincs mindenki elragadtatva

Orosz tisztviselők és kommentátorok ünneplik a Vlagyimir Putyin és Donald Trump között péntekre bejelentett alaszkai csúcstalálkozót, amely az első alkalom 2007 óta, hogy az ENSZ-en kívül meghívták az orosz vezetőt az Egyesült Államokba - írja a Washington Post. A lap által megszólaltatott nyugati szakértők viszont nincsenek annyira elragadtatva a helyszínválasztástól.

Tovább a cikkhez
Pár napon belül szemtől szemben kezet rázhat Trump és Putyin: van, aki örül, de nincs mindenki elragadtatva
Megosztás

Örmény kollégájával egyeztetett Putyin

Fontos diplomáciai eseményekről tájékoztatta egymást telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Nikol Pasinján örmény kormányfő - közölte hétfőn a Kreml sajtószolgálata.

Az örmény kezdeményezésre történt kapcsolatfelvétel során Pasinján tájékoztatta orosz tárgyalópartnerét a Donald Trump amerikai és Ilham Aliyev azeri elnökkel augusztus 8-án Washingtonban tartott találkozójáról.

Az orosz elnök beszámolt a Steven Witkoff amerikai különmegbízottal folytatott megbeszélésének főbb eredményeiről és az Alaszkában rendezendő pénteki találkozóra való felkészülésről.

A felek között szóba került a kétoldalú viszony néhány aktuális kérdése is, különös tekintettel a kereskedelmi és befektetési, valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió keretében folyó együttműködés további fejlesztésére.

(MTI)

Megosztás

Hét orosz fővárost célzó drónt lőttek le

Az orosz légvédelem hét Moszkvába tartó ukrán drónt lőtt le vasárnap éjjel és hétfő reggel között, közölte Szergej Szobjanin főpolgármester a Telegramon.

(Reuters)

Megosztás

Razziáztak az ukrán hatóságok

Az ukrán nemzeti rendőrség nagyszabású ellenőrzést tartott katonaköteles személyek körében, több mint 60 házkutatást végeztek, és mintegy 30 szolgálatmegtagadó ellen vádat emeltek - számolt be hétfőn a helyi rendőrség sajtószolgálata. A bűnösökre akár tíz év börtönbüntetés is várhat - derült ki a rendőrség közleményéből.

Az Opekun műveletet azoknak a szolgálatmegtagadóknak felkutatására indították, akik hamis orvosi igazolásokat használnak rossz egészségi állapotukat tanúsítandó, vagy olyan okmányt, hogy beteg rokonukat ápolják. A rendőrség adatai szerint az egyik katona öncsonkítást végzett, hogy leszerelhessen a katonaságtól.

Három éve, 2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítást hirdettek, aminek hatályát többször meghosszabbították.

(MTI)

Megosztás

Európának fel kell készülnie – Kelet felől érkező fenyegetésről beszélt a NATO egyik legerősebb vezetője

Függetlenül attól, hogy miképpen alakul az ukrajnai forgatókönyv, "Lengyelországnak, a NATO-nak és az Európai Uniónak közösen készen kell állnia a keleti irányból érkező esetleges fenyegetésekre vagy agresszív lépésekre" - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban rendezett sajtóértekezletén, ahol hozzátette: Lengyelország már évek óta óva inti a többi országot Oroszországtól.

Tovább a cikkhez
Európának fel kell készülnie – Kelet felől érkező fenyegetésről beszélt a NATO egyik legerősebb vezetője
Megosztás

Súlyos számok jöttek: tényleg ekkora lemaradásban van a Nyugat az orosz hadsereghez képest?

Az amerikai védelmi vállalatok rekordütemben gyártják a légvédelmi rakétákat, de a globális kereslet még gyorsabban növekszik, ami komoly kihívást jelent a nyugati légvédelmi készletek fenntartásában - írta meg a Business Insider.

Tovább a cikkhez
Súlyos számok jöttek: tényleg ekkora lemaradásban van a Nyugat az orosz hadsereghez képest?
Megosztás

Ukrán katonák csaptak össze egy drónnal, de ami ezután történt, arra tényleg senki sem számított

Igazán fordulatos csatajelenetet videóztak az ukrán fronton, ahol egy buggyn utazó ukrán katonákra támadt egy orosz drón a semmiből.

Tovább a cikkhez
Ukrán katonák csaptak össze egy drónnal, de ami ezután történt, arra tényleg senki sem számított
Megosztás

Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök pénteken Alaszkában ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború lezárásáról, de elemzők szerint az esemény már most a Kreml diplomáciai győzelme. Moszkva számára jelentős előrelépés, hogy 2007 óta először hívták meg orosz államfőt amerikai földre, ráadásul előfeltételek, ukrán vagy európai részvétel nélkül. A háborús helyzetben meggyengült, szankciókkal sújtott orosz gazdaság így esélyt kap a politikai és gazdasági kapcsolatépítésre Washingtonnal – írja a CNBC.

Tovább a cikkhez
Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak
Megosztás

4,31 millió ukrán kapott ideiglenes védelmet az EU-ban

Az előző hónaphoz képest júniusban 0,8 százalékkal emelkedett, közel 4,31 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamelyik tagországában - derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat hétfőn közreadott jelentéséből.

Az ideiglenes védelemért folyamodó ukránok a státusz révén egészségügyi ellátást kaphatnak, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

A legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig

  • Németország (1 196 645),
  • Lengyelország (992 505) és
  • Csehország (378 420) biztosította.

Lakosságarányosan Csehországban (34,7), Lengyelországban (27,2) és Észtországban (25,1) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az ezer főre vetített átlag 9,6 volt.

A kedvezményezettek 44,7%-a felnőtt nő, 31,2%-a 18 évesnél fiatalabb, 24,1%-a pedig felnőtt férfi.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 40 895 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekülteknek.

(MTI)

Megosztás

Nagyon csalódott Oroszország nagy barátja: fegyvert küldtek, semmit nem kaptak cserébe

Irán csalódott az Oroszországgal való együttműködés kapcsán, hiszen lehet, hogy lényegében semmit nem kapott azért cserébe, hogy nagy mennyiségű katonai drónt szállítottak le Moszkvának és segítettek az orosz dróngyártó kapacitás kiépítésében – írja a Forbes.

Tovább a cikkhez
Nagyon csalódott Oroszország nagy barátja: fegyvert küldtek, semmit nem kaptak cserébe
Megosztás

Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének

Az indiai kormány hétfői közlése szerint az Egyesült Államokba irányuló indiai árukivitel mintegy 55 százalékát érinti a Trump-adminisztráció által kivetett vámtarifa. A Fehér Ház egy 25 százalékos büntetővámot vetett ki Indiára, amiért az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett, ezzel pénzelve a háborúzó országot – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének
Megosztás

Nyitott fülekre talált az európaiak kérése

Az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy

konzultál európai partnereivel

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója előtt Alaszkában – jelentette be hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

(Reuters)

Megosztás

Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből

Dmitrij Kozak, aki évtizedeken át Vlagyimir Putyin egyik leghűségesebb tanácsadója volt, jelentősen veszített hatalmából, miután világossá tette, hogy hibának tartja Ukrajna megtámadását. A 66 éves politikus feladatköreit nagyrészt egy másik vezető tanácsadó, Szergej Kirijenko vette át - írja a New York Times.

Tovább a cikkhez
Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből
Megosztás

Az EU nem szeretne „egyoldalú” területcserét

Az EU magas rangú tisztviselői nyomást gyakorolnak Washingtonra, hogy a béketárgyalások során ne menjen bele „egyoldalú” ukrán területcserébe, és arra figyelmeztettek, bármilyen alkunak a jelenlegi frontvonalakból kell kiindulnia. A Kreml a tűzszünetért cserébe azt szeretné, hogy az ukránok vonuljanak ki Donyeck és Luhanszk megyék azon részeiből is, amiket még ők tartanak ellenőrzésük alatt.

Az orosz álláspontot területcsereként fogalmazzák meg, de ez inkább egyoldalú cserének tűnik

– mondta vasárnap az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, aki szerint a megállapodásnak a „legszigorúbb biztonsági garanciákat” kell tartalmaznia, azaz nem korlátozhatják Ukrajna hadseregét vagy harmadik országok támogatását.

„Az amerikai kormány nagyon aktívan részt vesz a folyamatban, és érdeklődést mutat az európai állásponttal való összehangolás iránt” – vélekedett a tisztviselő.

(Euractiv)

Megosztás

Varsó leszögezte: nem hagynák ki Zelenszkijt

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter úgy gondolja, az lenne a legjobb döntés, ha meghívnák Volodimir Zelenszkijt is Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozójára Alaszkában.

Kosiniak-Kamysz úgy véli, Zelenszkij meghívást fog kapni,

és vannak arra mutató információi, hogy az ukrán elnök is részt vehet a Trump–Putyin-találkozón. Megjegyezte továbbá, hogy az Egyesült Államok vezette nyugati világ célja „az igazságos és tartós béke elérése”.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben

Friss videót tett közzé az ukrán védelmi minisztérium, amely szerint Oroszország aláaknázta az általa használt hidat, de a robbantást már az ukránok végezték el, az orosz csapatok áthaladása közben.

Tovább a cikkhez
Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben
Megosztás

Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak

Hétfő hajnalban ukrán drónok vették támadás alá a Moszkvától több mint 400 kilométerrel keletre fekvő Arzamasz városát, ahol videofelvételek tanúbizonysága szerint feltehetően egy műszergyárat ért találat - írja a Kyiv Post.

Tovább a cikkhez
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak
Megosztás

Afrikai szólással akasztotta ki Kijevet Robert Fico: mindegy mire jut Putyin és Trump, Ukrajnát így is, úgy is eltiporják?

Az ukrán külügyminisztérium élesen bírálta Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentését, aki lényegében azt mondta, Ukrajna mindenképpen szenvedni fog, a közelgő Trump–Putyin-találkozó kimenetelétől függetlenül - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Afrikai szólással akasztotta ki Kijevet Robert Fico: mindegy mire jut Putyin és Trump, Ukrajnát így is, úgy is eltiporják?
Megosztás

Itt az ukrán jelentés

Az orosz erők az éjszaka során 71 Sahed típusú drónt és csalidrónt indítottak Ukrajna ellen – jelentette az ukrán légierő.

Kijev légvédelme 59 orosz drónt lőtt le,

míg 12 drón összesen hat helyszínen mért csapást. A közlemény szerint egy lelőtt drón roncsait is megtalálták.

(Kyiv Independent)

Megosztás

A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek

Egyre több oroszpárti forrás beszél arról, hogy orosz csapatok szakították át az „erődítmény-öv” déli védelmét, és jelenleg sorra foglalják el a falukat Ukrajna legfontosabb védelmi vonala mögött.

Tovább a cikkhez
A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek
Megosztás

Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát

Európai vezetők egyeztetni szeretnének Donald Trumppal, mielőtt az amerikai elnök pénteken Alaszkában tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború rendezéséről - tudta meg a Bloomberg. Az öreg kontinens állam- és kormányfői attól tarthatnak, hogy Trump és Putyin az ukránok feje fölött és az ő kihagyásukkal köthet megállapodást.

Tovább a cikkhez
Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát
Megosztás

Falut foglaltak vissza az ukránok Szumiban

Ukrajna visszafoglalta a 91 lakossal bíró Bezsalivkát Szumi régióban, és teljesen megtisztították az orosz csapatoktól.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét

A Wall Street Journal két európai tisztviselőre hivatkozva azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai országvezetőkkel együtt reagált Vlagyimir Putyin tűzszüneti tervére, és egy attól merőben eltérő ellenjavaslatot tettek.

Tovább a cikkhez
WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét
Megosztás

Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább

Jönnek lényeges makroadatok a héten, de a világ mégsem ezekre figyel majd elsősorban, hanem Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Évek óta nem volt példa hasonlóra, ezért nem véletlenül felfokozottak a várakozások az ukrajnai háború esetleges lezárását illetően. Itthon viszonylag üres a naptár, így a magyar tőzsde és a forint irányát is elsősorban a két nagyhatalom vezetőjének találkozója határozhatja meg. Ha mégsem "szólna akkorát" a csúcs, akkor az amerikai inflációs adat megrángatja majd a piacot.

Tovább a cikkhez
Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább
Megosztás

Jelentett az orosz légvédelem

Három ember életét vesztette ukrán dróntámadásokban Oroszország tulai és Nyizsnyij Novgorod-i területein, valamint Moszkvát is támadás érte az éjjel.

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán összesen 59 ukrán drónt semmisített meg,

12-t Tula, kettőt pedig a moszkvai régió felett.

(Reuters)

Megosztás

Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!

J.D. Vance amerikai alelnök szerint "döntő pillanathoz" érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése egy amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges létrejöttével.

Tovább a cikkhez
Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!
Megosztás

Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin

A NATO főtitkára szerint a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó "teszt" lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékainak komolyságára – Mark Rutte erről amerikai médiumoknak adott interjúkban beszélt vasárnap.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin
Megosztás

J. D. Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni.

Friedrich Merz reményét fejezte ki afelől, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd a most péntekre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozón. A német kancellár, aki telefonálni fog Donald Trumppal, hangsúlyozta, "nem hagyhatjuk, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett."

Vasárnapi hírfolyamunkat az alábbi linkre kattintva olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2228751997
Globál
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility