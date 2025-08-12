2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Keddi közvetítésünk
Keddi hírfolyamunk ide kattintva olvasható:
Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat
A Rosznyeft tulajdonában lévő szaratovi olajfinomító leállította a nyersolaj-felvételt a vasárnapi dróntámadást követően - írta a Bloomberg.
Egyre biztosabb: átszakadt a frontvonal, hatalmas bajban az ukrán hadsereg
Augusztus 11-én hirtelen hatalmas orosz áttörésről kezdtek el keringeni információk a közösségi médiában. Eleinte csak a Moszkvához közel álló források számoltak be erről, de estére már az ukránok is elismerik.
Jelentett a hírszerzés: vészjósló információkat kapott Zelenszkij, szerinte Putyin titokban készül a támadásra
Volodimir Zelenszkij augusztus 11-én kijelentette, hogy Oroszország nem készül a harcok befejezésére, sőt újabb támadó hadműveleteket készít elő - írja a Reuters.
Igazi diplomáciai nagyüzem lesz: Merz szerdán egyeztet Trumppal és Zelenszkijjel
A pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozót megelőzően Friedrich Merz német kancellár online találkozóra invitálta Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököket. A megbeszéléseken elsősorban arról lehet szó, hogy az Egyesült Államok vezetőjét igyekeznek meggyőzni arról, hogy a nyugat-európai és az ukrán álláspontnak megfelelő megállapodást tudjon kieszközölni.
(MTI)
Itt a beismerés: ez lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó legfontosabb témája
Mark Rutte, a NATO-főtitkára szerint az orosz-ukrán háború békemegállapodása részeként valószínűleg a nyugati országoknak is el kell fogadnia, hogy az oroszok által elfoglalt területek Moszkva irányítása alá kerülnek – írja a Kyiv Independent.
Rendkívüli ülést tartottak az uniós külügyminiszterek a háborúról
Az uniós tagállamok külügyminiszterei rendkívüli tanácsülésükön támogatásukat fejezték ki az Egyesült Államok azon lépései iránt, amelyek igazságos békéhez vezetnek Ukrajnában - jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn.
Meghökkentő kijelentést tett Trump: az oroszok más taktikával villámgyorsan elérhették volna Kijevet
A rendkívüli sajtótájékoztatón beszél az amerikai elnök, ezen részletez több, a közvéleményt foglalkoztató kérdést – írja a The Sky.
Ezt nehéz követni: Donald Trump oroszországi utat jelentett be, de aztán jött a csavar
Augusztus 15-én találkozik egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Az Sky tudósítása szerint a korábban bejelentett helyszín hirtelen megváltozott, de itt még nem volt vége a fordulatoknak.
Von der Leyen hamarosan Zelenszkijjel és Trumppal tárgyal
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán részt vesz Friedrich Merz német kancellár által szervezett telefonbeszélgetéseken, amelyeken más uniós vezetők mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is jelen lesz.
Orosz szabotőrök ellen emeltek vádat Finnországban
A finn ügyészség vádat emelt az Oroszországhoz köthető Eagle S olajszállító hajó kapitánya és két tisztje ellen az Estlink 2 finn-észt villamosvezeték és négy másik távközlési kábel 2023. december 25-i megrongálása miatt - közölte hétfőn a finn főügyészhelyettes.
A bejelentés szerint a vád súlyos rongálás és súlyos hírközlési zavar okozása. A vádlottak - az Eagle S kapitánya, első- és másodtisztje - nevét nem hozták nyilvánosságra. Mindhárman tagadják a bűncselekmény elkövetését, és vitatják Finnország illetékességét az ügyben, arra hivatkozva, hogy a kábelek sérülése a finn felségvizeken kívül történt.
A finn ügyészség szerint a Cook-szigeteki zászló alatt közlekedő tartályhajó az oroszországi Uszty-Luga kikötőjéből indult, majd
a Finn-öbölben horgonyát mintegy 90 kilométeren keresztül vontatva összesen öt tengeralatti kábelt vágott el.
A megsérült vezetékek között volt az Estlink 2 is, amely a téli hónapokban Észtország áramigényének közel felét fedezheti.
A rongálás okozta kárt több mint 60 millió euróra (23,7 milliárd forintra) becsülik.
(MTI)
Európa Tanács: a háborúnak igazságosan kell véget érnie
A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie - jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára hétfőn, a Washington és Moszkva között, az ukrajnai háború lezárásáról tervezett megbeszélésekkel összefüggésben.
Amikor pénteken a világ tekintete az alaszkai béketárgyalásokra irányul, egyetlen kérdéssel fogunk szembesülni: vajon az ukrajnai békét az igazságosságra építik-e, vagy az agressziónak tett engedmények alakítják-e majd?
- fogalmazott közleményében Alain Berset.
Az Európa Tanács álláspontja egyértelmű: a békének fenntarthatónak és igazságosnak kell lennie, a vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni - jelentette ki a főtitkár, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás "halott döntéseknek" minősül.
Berset hangsúlyozta, hogy a pragmatizmus és a méltányosság közötti határ vékony, majd dicséretesnek nevezte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az öldöklés megállítására, miközben nem enged az agressziónak. A második világháború után felépített, szabályokon alapuló nemzetközi rend alapjainak fenn kell maradniuk - jelentette ki.
(MTI)
Elfoglalták az oroszok Lunacsarszkét
Elfoglalta az orosz hadsereg "Lunacsarszke" települést Donyeck megyében - számolt be az orosz védelmi minisztérium.
Jó eséllyel Fedorivka településről van szó, a falu Pokrovszktól északra található.
Brüsszel Ukrajna felfegyverzése helyett elkezdte a hitelek visszafizetésébe forgatni a támogatásait
Újabb tétel érkezett az Oroszországtól szankciókkal lefoglalt pénzeszközök befektetésével termelt nyereségből, amelyet most az Európai Bizottság döntése alapján, ezúttal először nem elsősorban a fegyverkezésre, hanem már a folyósított hitelek visszafizetésébe forgatnak majd. Persze az unió országainak továbbra is hatalmas méretű vállalásai vannak Ukrajna felé, arról nem is beszélve, hogy minden jel szerint fegyverkezésre lesz fordítható a következő költségvetés jóval jelentősebb része, így a mostani döntés inkább lehet technikai, mint egy hozzáállásbeli váltás előfutára.
Bizarr jelenet látszódott le Oroszországban: kitüntetést kapott egy CIA főnök fia
Putyin kitüntetést adott át Trump különmegbízottjának, hogy továbbítsa egy CIA-tisztviselő fiának emlékére, aki az orosz erők oldalán halt meg Ukrajnában - írta a BBC.
Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!
Volodimir Zelenszkij figyelmeztetett, hogy az Oroszországnak tett engedmények nem fogják meggyőzni Vlagyimir Putyint a harcok beszüntetéséről, miközben zajlanak Donald Trump és az orosz elnök alaszkai találkozójának előkészületei - tudósított a Sky News.
Pár napon belül szemtől szemben kezet rázhat Trump és Putyin: van, aki örül, de nincs mindenki elragadtatva
Orosz tisztviselők és kommentátorok ünneplik a Vlagyimir Putyin és Donald Trump között péntekre bejelentett alaszkai csúcstalálkozót, amely az első alkalom 2007 óta, hogy az ENSZ-en kívül meghívták az orosz vezetőt az Egyesült Államokba - írja a Washington Post. A lap által megszólaltatott nyugati szakértők viszont nincsenek annyira elragadtatva a helyszínválasztástól.
Örmény kollégájával egyeztetett Putyin
Fontos diplomáciai eseményekről tájékoztatta egymást telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Nikol Pasinján örmény kormányfő - közölte hétfőn a Kreml sajtószolgálata.
Az örmény kezdeményezésre történt kapcsolatfelvétel során Pasinján tájékoztatta orosz tárgyalópartnerét a Donald Trump amerikai és Ilham Aliyev azeri elnökkel augusztus 8-án Washingtonban tartott találkozójáról.
Az orosz elnök beszámolt a Steven Witkoff amerikai különmegbízottal folytatott megbeszélésének főbb eredményeiről és az Alaszkában rendezendő pénteki találkozóra való felkészülésről.
A felek között szóba került a kétoldalú viszony néhány aktuális kérdése is, különös tekintettel a kereskedelmi és befektetési, valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió keretében folyó együttműködés további fejlesztésére.
(MTI)
Hét orosz fővárost célzó drónt lőttek le
Az orosz légvédelem hét Moszkvába tartó ukrán drónt lőtt le vasárnap éjjel és hétfő reggel között, közölte Szergej Szobjanin főpolgármester a Telegramon.
(Reuters)
Razziáztak az ukrán hatóságok
Az ukrán nemzeti rendőrség nagyszabású ellenőrzést tartott katonaköteles személyek körében, több mint 60 házkutatást végeztek, és mintegy 30 szolgálatmegtagadó ellen vádat emeltek - számolt be hétfőn a helyi rendőrség sajtószolgálata. A bűnösökre akár tíz év börtönbüntetés is várhat - derült ki a rendőrség közleményéből.
Az Opekun műveletet azoknak a szolgálatmegtagadóknak felkutatására indították, akik hamis orvosi igazolásokat használnak rossz egészségi állapotukat tanúsítandó, vagy olyan okmányt, hogy beteg rokonukat ápolják. A rendőrség adatai szerint az egyik katona öncsonkítást végzett, hogy leszerelhessen a katonaságtól.
Három éve, 2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítást hirdettek, aminek hatályát többször meghosszabbították.
(MTI)
Európának fel kell készülnie – Kelet felől érkező fenyegetésről beszélt a NATO egyik legerősebb vezetője
Függetlenül attól, hogy miképpen alakul az ukrajnai forgatókönyv, "Lengyelországnak, a NATO-nak és az Európai Uniónak közösen készen kell állnia a keleti irányból érkező esetleges fenyegetésekre vagy agresszív lépésekre" - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban rendezett sajtóértekezletén, ahol hozzátette: Lengyelország már évek óta óva inti a többi országot Oroszországtól.
Súlyos számok jöttek: tényleg ekkora lemaradásban van a Nyugat az orosz hadsereghez képest?
Az amerikai védelmi vállalatok rekordütemben gyártják a légvédelmi rakétákat, de a globális kereslet még gyorsabban növekszik, ami komoly kihívást jelent a nyugati légvédelmi készletek fenntartásában - írta meg a Business Insider.
Ukrán katonák csaptak össze egy drónnal, de ami ezután történt, arra tényleg senki sem számított
Igazán fordulatos csatajelenetet videóztak az ukrán fronton, ahol egy buggyn utazó ukrán katonákra támadt egy orosz drón a semmiből.
Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök pénteken Alaszkában ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború lezárásáról, de elemzők szerint az esemény már most a Kreml diplomáciai győzelme. Moszkva számára jelentős előrelépés, hogy 2007 óta először hívták meg orosz államfőt amerikai földre, ráadásul előfeltételek, ukrán vagy európai részvétel nélkül. A háborús helyzetben meggyengült, szankciókkal sújtott orosz gazdaság így esélyt kap a politikai és gazdasági kapcsolatépítésre Washingtonnal – írja a CNBC.
4,31 millió ukrán kapott ideiglenes védelmet az EU-ban
Az előző hónaphoz képest júniusban 0,8 százalékkal emelkedett, közel 4,31 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamelyik tagországában - derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat hétfőn közreadott jelentéséből.
Az ideiglenes védelemért folyamodó ukránok a státusz révén egészségügyi ellátást kaphatnak, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.
A legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig
- Németország (1 196 645),
- Lengyelország (992 505) és
- Csehország (378 420) biztosította.
Lakosságarányosan Csehországban (34,7), Lengyelországban (27,2) és Észtországban (25,1) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az ezer főre vetített átlag 9,6 volt.
A kedvezményezettek 44,7%-a felnőtt nő, 31,2%-a 18 évesnél fiatalabb, 24,1%-a pedig felnőtt férfi.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 40 895 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekülteknek.
(MTI)
Nagyon csalódott Oroszország nagy barátja: fegyvert küldtek, semmit nem kaptak cserébe
Irán csalódott az Oroszországgal való együttműködés kapcsán, hiszen lehet, hogy lényegében semmit nem kapott azért cserébe, hogy nagy mennyiségű katonai drónt szállítottak le Moszkvának és segítettek az orosz dróngyártó kapacitás kiépítésében – írja a Forbes.
Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének
Az indiai kormány hétfői közlése szerint az Egyesült Államokba irányuló indiai árukivitel mintegy 55 százalékát érinti a Trump-adminisztráció által kivetett vámtarifa. A Fehér Ház egy 25 százalékos büntetővámot vetett ki Indiára, amiért az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett, ezzel pénzelve a háborúzó országot – számolt be a Reuters.
Nyitott fülekre talált az európaiak kérése
Az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy
konzultál európai partnereivel
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója előtt Alaszkában – jelentette be hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
(Reuters)
Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből
Dmitrij Kozak, aki évtizedeken át Vlagyimir Putyin egyik leghűségesebb tanácsadója volt, jelentősen veszített hatalmából, miután világossá tette, hogy hibának tartja Ukrajna megtámadását. A 66 éves politikus feladatköreit nagyrészt egy másik vezető tanácsadó, Szergej Kirijenko vette át - írja a New York Times.
Az EU nem szeretne „egyoldalú” területcserét
Az EU magas rangú tisztviselői nyomást gyakorolnak Washingtonra, hogy a béketárgyalások során ne menjen bele „egyoldalú” ukrán területcserébe, és arra figyelmeztettek, bármilyen alkunak a jelenlegi frontvonalakból kell kiindulnia. A Kreml a tűzszünetért cserébe azt szeretné, hogy az ukránok vonuljanak ki Donyeck és Luhanszk megyék azon részeiből is, amiket még ők tartanak ellenőrzésük alatt.
Az orosz álláspontot területcsereként fogalmazzák meg, de ez inkább egyoldalú cserének tűnik
– mondta vasárnap az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, aki szerint a megállapodásnak a „legszigorúbb biztonsági garanciákat” kell tartalmaznia, azaz nem korlátozhatják Ukrajna hadseregét vagy harmadik országok támogatását.
„Az amerikai kormány nagyon aktívan részt vesz a folyamatban, és érdeklődést mutat az európai állásponttal való összehangolás iránt” – vélekedett a tisztviselő.
(Euractiv)
Varsó leszögezte: nem hagynák ki Zelenszkijt
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter úgy gondolja, az lenne a legjobb döntés, ha meghívnák Volodimir Zelenszkijt is Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozójára Alaszkában.
Kosiniak-Kamysz úgy véli, Zelenszkij meghívást fog kapni,
és vannak arra mutató információi, hogy az ukrán elnök is részt vehet a Trump–Putyin-találkozón. Megjegyezte továbbá, hogy az Egyesült Államok vezette nyugati világ célja „az igazságos és tartós béke elérése”.
(Ukrajinszka Pravda)
Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben
Friss videót tett közzé az ukrán védelmi minisztérium, amely szerint Oroszország aláaknázta az általa használt hidat, de a robbantást már az ukránok végezték el, az orosz csapatok áthaladása közben.
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak
Hétfő hajnalban ukrán drónok vették támadás alá a Moszkvától több mint 400 kilométerrel keletre fekvő Arzamasz városát, ahol videofelvételek tanúbizonysága szerint feltehetően egy műszergyárat ért találat - írja a Kyiv Post.
Afrikai szólással akasztotta ki Kijevet Robert Fico: mindegy mire jut Putyin és Trump, Ukrajnát így is, úgy is eltiporják?
Az ukrán külügyminisztérium élesen bírálta Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentését, aki lényegében azt mondta, Ukrajna mindenképpen szenvedni fog, a közelgő Trump–Putyin-találkozó kimenetelétől függetlenül - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Itt az ukrán jelentés
Az orosz erők az éjszaka során 71 Sahed típusú drónt és csalidrónt indítottak Ukrajna ellen – jelentette az ukrán légierő.
Kijev légvédelme 59 orosz drónt lőtt le,
míg 12 drón összesen hat helyszínen mért csapást. A közlemény szerint egy lelőtt drón roncsait is megtalálták.
(Kyiv Independent)
A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek
Egyre több oroszpárti forrás beszél arról, hogy orosz csapatok szakították át az „erődítmény-öv” déli védelmét, és jelenleg sorra foglalják el a falukat Ukrajna legfontosabb védelmi vonala mögött.
Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát
Európai vezetők egyeztetni szeretnének Donald Trumppal, mielőtt az amerikai elnök pénteken Alaszkában tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború rendezéséről - tudta meg a Bloomberg. Az öreg kontinens állam- és kormányfői attól tarthatnak, hogy Trump és Putyin az ukránok feje fölött és az ő kihagyásukkal köthet megállapodást.
Falut foglaltak vissza az ukránok Szumiban
Ukrajna visszafoglalta a 91 lakossal bíró Bezsalivkát Szumi régióban, és teljesen megtisztították az orosz csapatoktól.
(Ukrajinszka Pravda)
WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét
A Wall Street Journal két európai tisztviselőre hivatkozva azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai országvezetőkkel együtt reagált Vlagyimir Putyin tűzszüneti tervére, és egy attól merőben eltérő ellenjavaslatot tettek.
Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább
Jönnek lényeges makroadatok a héten, de a világ mégsem ezekre figyel majd elsősorban, hanem Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Évek óta nem volt példa hasonlóra, ezért nem véletlenül felfokozottak a várakozások az ukrajnai háború esetleges lezárását illetően. Itthon viszonylag üres a naptár, így a magyar tőzsde és a forint irányát is elsősorban a két nagyhatalom vezetőjének találkozója határozhatja meg. Ha mégsem "szólna akkorát" a csúcs, akkor az amerikai inflációs adat megrángatja majd a piacot.
Jelentett az orosz légvédelem
Három ember életét vesztette ukrán dróntámadásokban Oroszország tulai és Nyizsnyij Novgorod-i területein, valamint Moszkvát is támadás érte az éjjel.
Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán összesen 59 ukrán drónt semmisített meg,
12-t Tula, kettőt pedig a moszkvai régió felett.
(Reuters)
Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!
J.D. Vance amerikai alelnök szerint "döntő pillanathoz" érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése egy amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges létrejöttével.
Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin
A NATO főtitkára szerint a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó "teszt" lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékainak komolyságára – Mark Rutte erről amerikai médiumoknak adott interjúkban beszélt vasárnap.
J. D. Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni.
Friedrich Merz reményét fejezte ki afelől, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd a most péntekre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozón. A német kancellár, aki telefonálni fog Donald Trumppal, hangsúlyozta, "nem hagyhatjuk, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett."
Vasárnapi hírfolyamunkat az alábbi linkre kattintva olvashatják vissza:
Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat
Nem ez az első a hónapban.
Megjelent a várva várt kormányrendelet az Otthon Start Programról
Az adminsztrációt is felpörgetné a kormány.
Bréking! Utolsó pillanatban döntött Donald Trump a kínai vámokról
Aláírta a rendeletet.
Egyre biztosabb: átszakadt a frontvonal, hatalmas bajban az ukrán hadsereg
A legrosszabbkor jött ez Kijevnek.
Felcsaptak a lángok, evakuálás indult a kedvelt turistaparadicsomban
Törökország északnyugati részén heves tüzekkel küzdenek a hatóságok.
Betelt a pohár a világ legnagyobb vagyonalapjánál, ezt nem teszi zsebre Izrael
A gázai és ciszjordániai helyzet miatt léptek.
Jelentett a hírszerzés: vészjósló információkat kapott Zelenszkij, szerinte Putyin titokban készül a támadásra
Lehet ez is a nyomásgyakorlás része.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.