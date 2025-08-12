2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

A finn ügyészség vádat emelt az Oroszországhoz köthető Eagle S olajszállító hajó kapitánya és két tisztje ellen az Estlink 2 finn-észt villamosvezeték és négy másik távközlési kábel 2023. december 25-i megrongálása miatt - közölte hétfőn a finn főügyészhelyettes.

A bejelentés szerint a vád súlyos rongálás és súlyos hírközlési zavar okozása. A vádlottak - az Eagle S kapitánya, első- és másodtisztje - nevét nem hozták nyilvánosságra. Mindhárman tagadják a bűncselekmény elkövetését, és vitatják Finnország illetékességét az ügyben, arra hivatkozva, hogy a kábelek sérülése a finn felségvizeken kívül történt.

A finn ügyészség szerint a Cook-szigeteki zászló alatt közlekedő tartályhajó az oroszországi Uszty-Luga kikötőjéből indult, majd

a Finn-öbölben horgonyát mintegy 90 kilométeren keresztül vontatva összesen öt tengeralatti kábelt vágott el.

A megsérült vezetékek között volt az Estlink 2 is, amely a téli hónapokban Észtország áramigényének közel felét fedezheti.

A rongálás okozta kárt több mint 60 millió euróra (23,7 milliárd forintra) becsülik.

(MTI)