  • Megjelenítés
42,4 fok: sorra dőlnek meg a hőségrekordok
Globál

42,4 fok: sorra dőlnek meg a hőségrekordok

MTI
|
Portfolio
A július vége óta tartó hőhullám során Koszovóban - 42,4 Celsius-fokkal - megdőlt a hőségrekord, Szlovéniában pedig - 28 fokkal - a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord.

Koszovóban a rekordhőséget július 25-én, a fővárostól, Pristinától 47 kilométerre nyugatra fekvő Klina városban jegyezték fel - közölte a balkáni ország hidrometeorológiai intézete. Az új rekord jelentősen meghaladja a korábbi, 40,8 Celsius-fokos hőmérsékletet, amelyet 1987-ben mértek.

A feljegyzések kezdete óta az idei volt a legmelegebb július Koszovóban.

A hidrometeorológiai intézet hangsúlyozza, hogy "nem elszigetelt jelenségről" van szó, hanem az éghajlat hosszú távú változásáról.

Egy másik balkáni országban, Szlovéniában a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn a tengerparti Koperben, ahol 24 óra alatt egyetlen pillanatra sem süllyedt 28 fok alá a hőmérséklet. A Környezetvédelmi Hivatal szerint az új rekord kereken egy fokkal haladja meg a korábbit.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kiterjedt anticiklon hatására borult vörösbe Európa; van, ahol 40 fok feletti hőmérsékletet mérnek.

Kapcsolódó cikkünk

Durva fronthatás: 40 fok felett tomboló hőség perzseli Európát, Magyarország is vörösbe borult

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2228751997
Globál
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility