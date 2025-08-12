42,4 fok: sorra dőlnek meg a hőségrekordok

A július vége óta tartó hőhullám során Koszovóban - 42,4 Celsius-fokkal - megdőlt a hőségrekord, Szlovéniában pedig - 28 fokkal - a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord.

Koszovóban a rekordhőséget július 25-én, a fővárostól, Pristinától 47 kilométerre nyugatra fekvő Klina városban jegyezték fel - közölte a balkáni ország hidrometeorológiai intézete. Az új rekord jelentősen meghaladja a korábbi, 40,8 Celsius-fokos hőmérsékletet, amelyet 1987-ben mértek.

A feljegyzések kezdete óta az idei volt a legmelegebb július Koszovóban.

A hidrometeorológiai intézet hangsúlyozza, hogy "nem elszigetelt jelenségről" van szó, hanem az éghajlat hosszú távú változásáról.

Egy másik balkáni országban, Szlovéniában a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn a tengerparti Koperben, ahol 24 óra alatt egyetlen pillanatra sem süllyedt 28 fok alá a hőmérséklet. A Környezetvédelmi Hivatal szerint az új rekord kereken egy fokkal haladja meg a korábbit.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kiterjedt anticiklon hatására borult vörösbe Európa; van, ahol 40 fok feletti hőmérsékletet mérnek.

