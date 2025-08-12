Az oroszok szerint súlyos szabotázsakció készül – Teljesen borulhatnak a béketárgyalások?

Megvádolták az oroszok Ukrajnát azzal, hogy szabotázsakcióval akarják megbénítani az orosz-amerikai béketárgyalásokat.

A TASZSZ hozott le egy orosz védelmi minisztériumi jelentést, melyben „hírszerzési információkra” hivatkozva arról írnak, hogy Kijev „provokációt” akar végrehajtani, azzal a céllal, hogy megzavarják az orosz-amerikai tárgyalásokat.

Moszkva szerint Ukrajna robbantani akar a harkivi Csugujev településen, sűrűn lakott területeken. Úgy látják, Kijev már korábban is szállított külföldi újságírókat a régióba, akik lefilmezik majd a robbantást és annak áldozatait. Az incidens elkövetésével az orosz haderőt akarják majd megvádolni.

Az oroszok szerint a hamis zászlós művelet célja kizárólag az, hogy Ukrajna megbénítsa az orosz-amerikai tárgyalásokat, melyek most pénteken kezdődnek majd elnöki szinten Alaszkában.

Az orosz védelmi minisztérium ezekre az állításokra semmilyen bizonyítékot nem hozott: rendszerint igaz, hogy Moszkva az ukrán haderőre próbálja hárítani a polgári lakosság ellen, orosz katonák által elkövetett atrocitásokat. A TASZSZ által közölt hír mindenesetre előjele lehet annak, hogy az orosz vezetés sem remél érdemi áttörést a Trump-Putyin találkozótól és erre készítik most fel az orosz polgári lakosságot, Ukrajnára hárítva a felelősséget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images