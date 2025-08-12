Besokalltak az oroszok a folyamatos ukrán dróntámadások miatt – Drasztikus lépésről döntöttek

  • Megjelenítés
Az Oroszország által 2014 óta megszállt Krím vezetése „hosszú időre” megszünteti a mobilinternet-hozzáférést a félszigeten, az állandó „biztonsági veszélyre” hivatkozva – írta meg a Moscow Times.

A hatóságok döntésének hátterében valószínűleg az állandó ukrán drón- és rakétatámadások állnak – az ukrán haderő és hírszerzés a célrávezetésben és felderítésben valóban használja az orosz mobiltelefonok jeleit.

Az orosz hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy készüljenek fel az új helyzetre offline térképekkel, illetve kitértek arra is, hogy a vezetékes internethozzáférés a továbbiakban is elérhető lesz.

Egyelőre nem világos, hogy a rendelkezés meddig fog tartani, egyes források szerint csak néhány napra szól majd a korlátozás, az orosz hatóságok viszont úgy fogalmaznak, hogy „hosszú ideig” nem lesz majd mobilinternet.

