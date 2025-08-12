  • Megjelenítés
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Egyre több beszámoló jelenik meg arról, hogy az orosz erők Pokrovszktól északra több kilométer mélyen behatoltak az ukrán védelmi vonalakba, reálissá téve azt a forgatókönyvet, hogy nyugatról is elkezdik szorongatni a Kramatorszk-Szlavjanszk tengelyt. Pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők igyekeznek meggyőzni az amerikai elnököt, hogy ne dőljön be orosz kollégája ígéreteinek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Hétfői hírfolyamunk itt olvasható el.

