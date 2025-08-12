  • Megjelenítés
Durva eszkaláció fenyeget az Amerikát súlyosan megosztó fegyverkezési versenyben
Durva eszkaláció fenyeget az Amerikát súlyosan megosztó fegyverkezési versenyben

Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója arra figyelmeztette a demokrata vezetésű Kaliforniát, hogy öt helyett akár tíz demokrata kongresszusi választókörzetet is megszüntethetnek, ha Kalifornia megtorlás céljából ugyancsak átrajzolja a körzeteit, semlegesítve a republikánusok texasi előnyszerzését - írja a Hill.

Abbott a CNN-nek adott hétfői interjújában arra a kérdésre reagált, aggódik-e egy esetleges fegyverkezési verseny kirobbanása miatt a választókerület-manipuláció terén.

A nagy demokrata államok már mind átrajzolták körzeteiket. Nézzék meg Illinois, Kalifornia, New York és Massachusetts térképeit - ezek a demokrata irányítású államok már régen gerrymanderinget hajtottak végre. Nekik már nincs több lehetőségük. És tudják meg: ha Kalifornia megpróbál új körzeteket kialakítani, Texas képes 10 demokrata körzetet megszüntetni államunkban

- jelentette ki a republikánus kormányzó.

A texasi republikánusok jelenleg öt új körzet megszerzését tervezik a soron kívül átrajzolt térképüknek hála.

Az állam jelenlegi képviselőházi delegációja 25 republikánus és 12 demokrata képviselőből áll, valamint egy demokrata helye megüresedett haláleset következtében. Az új, tervezett választókerületi beosztás alapján a republikánusok 30-ra növelhetik képviselőik számát Washingtonban, míg a demokratáké 8-ra csökkenhet.

A texasi republikánusok terve azonban megrekedt, mivel a kisebbségben lévő demokraták más eszköz híján elhagyták Texast, hogy megakadályozzák az állami törvényhozás határozatképességét.

Mint azt az ügyről írt elemzésünkben is megemlítettük, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó a múlt héten bejelentette, novemberben népszavazásra bocsáthatja, hogy

a demokrata vezetésű állam bosszú gyanánt a kaliforniai republikánusoktól vegyen el öt egyéni körzetet, ezzel visszaállítva az eredeti erőviszonyokat a kongresszusban.

New York és Illinois ugyancsak jelezte, hogy vizsgálják a lehetőségeiket. Mindeközben a republikánus oldalon Ron DeSantis, Florida kormányzója szintén nyitottságát fejezte ki az állam választókerületi határainak módosítása iránt, és Missouri, valamint Indiana is fontolgatja kongresszusi körzeteinek újrahúzását.

