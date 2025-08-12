Durva eszkaláció fenyeget az Amerikát súlyosan megosztó fegyverkezési versenyben

Abbott a CNN-nek adott hétfői interjújában arra a kérdésre reagált, aggódik-e egy esetleges fegyverkezési verseny kirobbanása miatt a választókerület-manipuláció terén.
A nagy demokrata államok már mind átrajzolták körzeteiket. Nézzék meg Illinois, Kalifornia, New York és Massachusetts térképeit - ezek a demokrata irányítású államok már régen gerrymanderinget hajtottak végre. Nekik már nincs több lehetőségük. És tudják meg: ha Kalifornia megpróbál új körzeteket kialakítani, Texas képes 10 demokrata körzetet megszüntetni államunkban
- jelentette ki a republikánus kormányzó.
A texasi republikánusok jelenleg öt új körzet megszerzését tervezik a soron kívül átrajzolt térképüknek hála.
Az állam jelenlegi képviselőházi delegációja 25 republikánus és 12 demokrata képviselőből áll, valamint egy demokrata helye megüresedett haláleset következtében. Az új, tervezett választókerületi beosztás alapján a republikánusok 30-ra növelhetik képviselőik számát Washingtonban, míg a demokratáké 8-ra csökkenhet.
A texasi republikánusok terve azonban megrekedt, mivel a kisebbségben lévő demokraták más eszköz híján elhagyták Texast, hogy megakadályozzák az állami törvényhozás határozatképességét.
Mint azt az ügyről írt elemzésünkben is megemlítettük, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó a múlt héten bejelentette, novemberben népszavazásra bocsáthatja, hogy
a demokrata vezetésű állam bosszú gyanánt a kaliforniai republikánusoktól vegyen el öt egyéni körzetet, ezzel visszaállítva az eredeti erőviszonyokat a kongresszusban.
New York és Illinois ugyancsak jelezte, hogy vizsgálják a lehetőségeiket. Mindeközben a republikánus oldalon Ron DeSantis, Florida kormányzója szintén nyitottságát fejezte ki az állam választókerületi határainak módosítása iránt, és Missouri, valamint Indiana is fontolgatja kongresszusi körzeteinek újrahúzását.
