Egyetlen térkép, amely megmutatja, mekkora átütő sikert ért el az orosz haderő

Egyre több megerősítés érkezik arról, hogy az orosz csapatok nagy erőkkel nyomultak be a Pokrovszktól északra lévő katlanba, amelyet az elmúlt napokban alakítottak ki. Friss térkép mutatja, miért is nagy probléma ez.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy egyre több milblogger jelezte: Donyeck megye középső részén, az ún. „erődítmény-öv” térségében az orosz haderő áttörte az ukrán frontvonalat, és mintegy 10-16 kilométer mélyen benyomult az állásokba.

Egyelőre nagyon úgy tűnik, Ukrajna nem tudja stabilizálni a helyzetet, és az oroszok sorra foglalják el a kisebb településeket.

Ez az áttörés több szempontból is kellemetlen helyzetbe hozza az ukrán erőket: Dobropilla volt a legfontosabb logisztikai központ, amely egyszerre biztosította Kosztantinivka és Pokrovszk utánpótlását. Most, az áttörés következtében elvágták a Dobropilla-Kosztantinivka autópályát.

Még nagyobb probléma, hogy az orosz erők áthatoltak az „Új Donbassz-vonalon”. Ez egy megerődített védelmi vonal, amelyet a modern követelményeknek megfelelően, az elmúlt egy évben alakítottak ki az ukrán mérnöki alakulatok. Az alábbi térképen látható: ez a vonal képezte az ukrán haderő végső védelmi vonalát, és emögött szinte nincs semmi, amely útját állhatja az orosz gőzhengernek.

‼️Russian breakthrough has been confirmed, ukrainian "New Donbass Line" bypassed in the most vulnerable point.Russian assault platoons are rushing behind ukrainian lines. They can now turn west and threathen Dobropilla or continue North and Kramatorsk will be in danger. https://t.co/R48LjqbiMF pic.twitter.com/SEBe6wS0Wt https://t.co/R48LjqbiMF — Clément Molin (@clement_molin) August 11, 2025

Márpedig az orosz csapatok innen két irányba is elindulhatnak: ha Dobropillát választják, lényegében elvágják Pokrovszkot az utánpótlástól, és harc nélkül kerülhet orosz kézre az „erődövezet” déli része. Ha észak felé haladnak tovább, akkor pedig az egész erődöv teljes részét fenyegetik.

Márpedig ha ez elesik, akkor a teljes Donyecki régió pillanatok alatt orosz kézre kerülhet, és az orosz haderő megtörheti annak a területnek a védelmét, amire az elmúlt három évben egész egyszerűen képtelen volt.

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio