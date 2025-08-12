Ennyit a békéről? Kemény véleményt mondott Zelenszkij a Trump-Putyin csúcsról

Az ukrán vezető fontosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök péntekre tervezett találkozóját, viszont jelezte,
hogy mivel Ukrajna nem vesz részt az eseményen, nem fogadják el az egyeztetésen született döntéseket sem.
Nem lehet Ukrajnáról Ukrajna nélkül beszélni, ezért ezt senki nem fogja elfogadni. […] Nem dönthetnek Ukrajnáról semmit nélkülünk”
– mondta Zelenszkij, aki támogatását fejezte ki Donald Trump elnöknek.
Arra is kitért, hogy Ukrajna soha nem fog kompromisszumokat kötni az ország függetlenségéről és szabadságáról.
(Ukrinform nyomán)
Végzetes csapdát állíthatott Trump elnöknek Putyin – Átverés az egész békecsúcs?
Ukrajna mindenképp rosszul járhat.
Besokalltak az oroszok a folyamatos ukrán dróntámadások miatt – Drasztikus lépésről döntöttek
Ennek még az oroszok sem igazán örülhetnek majd.
Berobbant az új befektetési mánia – Mutatjuk, hogyan ne maradj le róla!
Száguldanak az árfolyamok.
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?
Pénteken minden szem Alaszkára szegeződik.
Addig keveri Trump a lapokat, míg végül a saját Kína-ellenes gigaszövetségét rombolhatja le ezzel
Pedig a tagoknak nincs semmi okuk váltani.
Felvételek: sűrű füst borítja Európa legnagyobb atomerőművét, ebből még komoly baj lehet
Ilyen körülmények között szinte lehetetlen eloltani a tüzet.
Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott
40 év után hagyta el az Egyesült Államokat.
Változás jön az Ersténél: egyes mobilokon nem lehet majd használni a mobilbankot
Október közepén lép életbe a változás.
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.