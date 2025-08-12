  • Megjelenítés
Ennyit a békéről? Kemény véleményt mondott Zelenszkij a Trump-Putyin csúcsról
Ennyit a békéről? Kemény véleményt mondott Zelenszkij a Trump-Putyin csúcsról

Portfolio
Az orosz és amerikai elnök találkozója fontos lehet a kétoldalú kapcsolatok rendezése szempontjából, viszont Ukrajnával kapcsolatos döntéseket nem hozhatnak ezen az eseményen – jelentette ki ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán vezető fontosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök péntekre tervezett találkozóját, viszont jelezte,

hogy mivel Ukrajna nem vesz részt az eseményen, nem fogadják el az egyeztetésen született döntéseket sem.

Nem lehet Ukrajnáról Ukrajna nélkül beszélni, ezért ezt senki nem fogja elfogadni. […] Nem dönthetnek Ukrajnáról semmit nélkülünk”

– mondta Zelenszkij, aki támogatását fejezte ki Donald Trump elnöknek.

Arra is kitért, hogy Ukrajna soha nem fog kompromisszumokat kötni az ország függetlenségéről és szabadságáról.

(Ukrinform nyomán)

