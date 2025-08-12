  • Megjelenítés
Felvételek: sűrű füst borítja Európa legnagyobb atomerőművét, ebből még komoly baj lehet
Felvételek: sűrű füst borítja Európa legnagyobb atomerőművét, ebből még komoly baj lehet

Portfolio
Hatalmas tűz van az ukrán fronton található zaporizzsjai atomerőmű térségében, a létesítmény füstbe borult helyi felvételek szerint. Egyelőre nem tudni biztosan, mi ég, de a tűzoltás rendkívül nehézkes, ezért komoly lehet a veszély.

Oroszország 2022 elején foglalta el az Ukrajnában található zaporizzsjai atomerőművet (ZNPP), a létesítmény azóta lényegében a frontvonalon található, hiszen a Dnyeper túloldalán ukrán csapatok állomásoznak. A ZNPP-t és térségét rendszeresen érik tüzérségi csapások és dróntámadások – ezzel mindkét fél egymást vádolja.

Most arról érkeztek felvételek, hogy a ZNPP térségében hatalmas tűz van, az erőmű füstbe borult.

Egyelőre nem tudni, mi ég pontosan és ez mennyire veszélyezteti a létesítmény működését – meg nem erősített források szerint a helyi kikötő kapott lángra.

A helyzet azért is veszélyes, mert a tűzoltók nem tudnak a régióban dolgozni, a kikötő térsége alá van aknázva, a tüzérségi tűz veszélye pedig folyamatos.

Ha átterjednek a lángok az erőmű térségére, illetve Enerhodárra, ez még akár a ZNPP működését is veszélybe sodorhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

