Futja még Kijev erejéből meglepetésekre? - Az orosz offenzíva közepén foglaltak vissza területeket

Az ukrán hadsereg közlése szerint felszabadították Sztyepne és Novokonsztantyinovka településeket a szumi frontvonal mentén. "Nehéz a helyzet, de feltartóztatjuk az ellenséget", írta Olekszandr Szirszkij, Ukrajna főparancsnoka a Facebookon, miután kedden találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel és a katonai vezetéssel. A hétfői területszerzés a vasárnapi hírt követi, miszerint Kijev visszafoglalta Bezszalivka falut is.
A kisebb területi nyereségek olyan időszakban történnek, amikor az orosz erők hónapok óta nyugat felé nyomulnak az 1000 kilométeres frontvonal egyes szakaszain, és szinte naponta foglalnak el új falvakat, főként a Donyeck régióban.
A legfrissebb fejlemény az, hogy az orosz csapatok tegnap áttörték Kramatorszktól délre az ukrán védelmi vonalakat, ezzel komoly veszélybe sodorva a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát.
Az ukrán Deep State online térképprojekt szerint az orosz erők körülbelül 200 négyzetkilométernyi területet ellenőriznek Szumiban, és összesen mintegy 114 000 négyzetkilométert Ukrajnában.
Címlapkép forrása: Reuters
