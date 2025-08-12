  • Megjelenítés
Hullottak a drónok Oroszországra - Értékes célpontok kaphattak találatot
Globál

Hullottak a drónok Oroszországra - Értékes célpontok kaphattak találatot

Portfolio
Az éjszaka folyamán az ukrán drónok ismét az orosz ipari központokat támadták, ezúttal az ország déli részén fekvő Sztavropolban.

Az ukránok legújabb dróntámadása során a Kaukázustól északra fekvő Sztravropol régió központja volt a célpont.

A városban az interneten keringő videók alapján két lényeges célpont is találatot kapott:

a Monochrystal az ország egyik legfontosab zafírgyártó üzeme, amely optoelektronikai ipar kulcsfontosságú eleme,

valamint a hajók irányítórendszereire szakosodott Neptun gyár.

Oroszország részéről egyelőre nem érkezett hivatalos nyilatkozat a károk mértékéről.

Kapcsolódó cikkünk

Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2228751997
Globál
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility