Nagy örömömre szolgál, hogy kevesebb mint két hónappal a szerződés aláírása után megkezdhetjük az első munkálatokat
- mondta Whang Joo-ho, a Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) elnöke az ünnepélyes ceremónián.
A ceenergynews beszámolója szerint a jelenlegi "terepfelmérés" elsősorban az új reaktorok egyes épületeinek optimális helyére és legmegfelelőbb építési módjára összpontosít. Ezek nagyrészt csak megerősítő fúrások, hiszen geológiai szempontból a helyszínt a múltban már többször feltárták és igazolták, hogy alkalmas egy nukleáris erőmű megépítéséhez.
Előzmények
A cseh állam többségi tulajdonában álló CEZ energiavállalat speciális projekttársasága, az EDU II és a dél-koreai KHNP július elején írta alá a végleges szerződéseket két új atomreaktor építésére. A cseh vezetés tavaly választotta ki a koreai KHNP-t két 1000 megawattos egység építésére a dukovany-i atomerőmű bővítéséhez, ami az ázsiai cég első európai projektje.
A két új atomreaktor ára 407 milliárd cseh korona (18,69 milliárd dollár) lesz, ami nem tartalmazza a finanszírozás költségeit és a szerződéses inflációs záradékok alapján történő emeléseket, valamint az árfolyam-ingadozásoknak is ki van téve. Az első egység befejezését 2036-ra tervezik.
A történethez hozzátartozik, hogy a tender vesztes ajánlattevője, a francia EDF korábban megtámadta a döntést, így több körös jogi csatározás után tudta csak aláírni a szerződéseket a cseh és koreai fél.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jogi csatározás után végre megkezdődött a nagy cseh atomprojekt
Nem volt egyszerű.
