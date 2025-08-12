Lancer bombázók bukkantak fel az orosz határon – Mire készül Trump?

Az Egyesült Államok három B-1B Lancer típusú bombázót küldött az orosz határhoz közel található, Ørland légibázisra, Norvégiába – jelentette be a NATO légi műveleti irányítási parancsnoksága (AIRCOM).

A gépek feladata hivatalosan az lesz, hogy a szövetséges erők készültségi szintjét növeljék, tréningezzenek más NATO-képességekkel és a különféle országok katonai rendszerei közti integrációt fejlesszék.

Valójában abszolút nem kizárható, hogy a bombázók átcsoportosítása része Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlási stratégiájának:

a politikus az elmúlt hetek során atomtengeralattjárókat is vezényelt Oroszország közelébe. A washingtoni vezető pénteken találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy egyebek mellett az ukrajnai háború rendezéséről tárgyaljanak.

A B-1B Lancer az 1980-as évek végén állt az amerikai haderő szolgálatába, eredetileg nukleáris csapásmérő képességgel is rendelkezett, de az 1990-es évek elején ezt leszerelte Amerika.

