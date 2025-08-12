Orbán Viktor: Ukrajna elveszítette a háborút

Az ukrajnai háborút Oroszország megnyerte, az ukránok pedig elvesztették - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájára kedden délután felkerült beszélgetésben.

Az ukránok a háborút elvesztették. Ezt a háborút Oroszország megnyerte

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Szerinte a kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik ebből.

Akkor tudta volna Európa saját kezében tartani a jövőjét, ha mi európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről, most az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről, de nem mi tárgyalunk - fogalmazott a pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban.

Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy

- jegyezte meg.

A miniszterelnök kitért arra: a háborún túl a világgazdaság nagy kérdéseiről is tárgyalnak majd a Trump-Putyin találkozón. Kérdés - folytatta -, hogy a konfliktusok nyomán a világgazdaság egységes lesz-e, létrejön-e egy új egyensúlyon nyugvó együttműködési rendszer, vagy kettéhasad és megindul a blokkosodás.

Ez nagy hatással lesz Magyarország gazdasági fejlődésére is.

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy 1990 és 1999 között Magyarország is ütközőállam volt a Kelet és Nyugat között, miután kilépett a Varsói Szerződésből és mielőtt csatlakozott a NATO-hoz.

Magyarország NATO-csatlakozását követően az ukránok kerültek az ütközőállam szerepbe. Az ukránok bejelentették, hogy nem akarják tovább ezt a sorsot - joguk volt ehhez - és a nyugati integráció részeivé válnak. Ezzel felborították az erőegyensúlyt, az oroszok reagáltak, most pedig találni kell egy új egyensúlyi helyzetet - szögezte le Orbán Viktor. Ebben a játszmában kockára került Ukrajna állami léte. A nyugatiak menteni próbálva a menthetőt, azt akarják, hogy legalább a maradék Ukrajna legyen a nyugati struktúrák része - közölte.

