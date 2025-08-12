  • Megjelenítés
Súlyos orosz áttörésről jöttek hírek – Megszólalt Zelenszkij elnök
Súlyos orosz áttörésről jöttek hírek – Megszólalt Zelenszkij elnök

Elismerte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy orosz csapatok hatoltak át az ukrán védelmen Dobropilija térségében több irányban is, de szerinte csak könnyűgyalogságról van szó és hamarosan felszámolják az ukrán erők ezeket az alakulatokat.

Zelenszkij elnök esti beszédében reflektált a közelmúlt fronteseményeire: ma reggel arról érkeztek hírek, hogy orosz csapatok áttörték az ukrán védvonalakat és több mint 10 kilométert haladtak előre Dobropilija (Pokrovszk szektor) térségében.

Orosz csapatok, felszerelés nélkül, 10 kilométert haladtak több helyszínen. Néhányat felderítettünk, részben megsemmisítettünk, részben foglyul ejtettünk. A többit is hamarosan megtaláljuk és megsemmisítjük”

– kommentálta a fejleményeket Zelenszkij.

Hozzátette:

szerinte az oroszok a művelettel csupán „információs hátteret” akarnak adni a pénteki Trump-Putyin találkozónak, mellyel azt akarják mutatni, hogy Ukrajna gyorsan veszti területeit.

Arra is kitért, hogy szerinte az oroszok nagyszabású offenzívára készülnek Zaporizzsja, Pokrovszk és Novopavlivka térségében, összesen 27 ezer katona bevonásával.

