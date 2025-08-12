Szinte még vízre se bocsátotta Moszkva a legújabb hajóját, el is süllyedt

A Project 23470 típusúsegédhajó, amelyet az Északi Flottának szántak, a Jaroszlavli Hajógyárban épült, majd 2023-ban a szentpétervári Balti Hajógyárba szállították, hogy el tudják végezni rajta az utolsó simításokat.. A United24 információi szerint a hajó továbbra is a Jaroszlavli Hajógyár tulajdonában volt, amely bérelte a kikötői helyet.
Pénteken este egy segédgépház ismeretlen okból elkezdett megtelni vízzel, és a hajó egyre súlyosabb dőlést mutatott.
A hajógyár alkalmazottai és mentőcsapatok egész éjszaka próbálták megmenteni a hajót, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. Szombaton a Kapitan Usakov 90 fokban megdőlt, majd elsüllyedt.
Az eset kivizsgálása Moszkva szerint folyamatban van.
A Project 23470 típusú vontatóhajók többcélú segédhajók, amelyek vontatási, mentési, tűzoltási és teherszállítási feladatokra, valamint helikopteres műveletekre is alkalmasak, emellett relatíve vékony jégpáncél feltörésére is alkalmasak.
Címlapkép forrása: Mil.ru via Wikimedia Commons
