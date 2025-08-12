  • Megjelenítés
Szinte még vízre se bocsátotta Moszkva a legújabb hajóját, el is süllyedt
Globál

Szinte még vízre se bocsátotta Moszkva a legújabb hajóját, el is süllyedt

Portfolio
A legújabb orosz haditengerészeti jégtörő vontatóhajó, a Kapitan Usakov felborult a szentpétervári kikötőben, annak ellenére, hogy jelentős erőfeszítéseket tettek a hajó felszínen tartására - jelentette a Maritime Executive.

A Project 23470 típusúsegédhajó, amelyet az Északi Flottának szántak, a Jaroszlavli Hajógyárban épült, majd 2023-ban a szentpétervári Balti Hajógyárba szállították, hogy el tudják végezni rajta az utolsó simításokat.. A United24 információi szerint a hajó továbbra is a Jaroszlavli Hajógyár tulajdonában volt, amely bérelte a kikötői helyet.

Pénteken este egy segédgépház ismeretlen okból elkezdett megtelni vízzel, és a hajó egyre súlyosabb dőlést mutatott.

A hajógyár alkalmazottai és mentőcsapatok egész éjszaka próbálták megmenteni a hajót, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. Szombaton a Kapitan Usakov 90 fokban megdőlt, majd elsüllyedt.

Az eset kivizsgálása Moszkva szerint folyamatban van.

A Project 23470 típusú vontatóhajók többcélú segédhajók, amelyek vontatási, mentési, tűzoltási és teherszállítási feladatokra, valamint helikopteres műveletekre is alkalmasak, emellett relatíve vékony jégpáncél feltörésére is alkalmasak.

Kapcsolódó cikkünk

Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Hullottak a drónok Oroszországra - Értékes célpontok kaphattak találatot

Címlapkép forrása: Mil.ru via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2228751997
Globál
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility