Teljes káosz a szivar fővárosában: ismét összeomlott a karibi ország energiahálózata

Megszűnt az áramszolgáltatás Havanna döntő részén hétfőn este egy ciklon átvonulása után - közölte az MTI.

A kubai nemzeti áramszolgáltató beszámolója szerint

Havanna szinte teljes igazgatási területét érintette az áramkimaradás.



Az áramszolgáltatás leállásának konkrét okát egyelőre nem közölték, de hétfőn napközben hatalmas esőzés volt a kubai fővárosban és térségében, így könnyen elképzelhető, hogy időjárási esemény okozta.

Nem ez az első eset

Március 15-én Kuba nagy része szintén áram nélkül maradt, miután összeomlott az elektromos hálózat. A UNE, a sziget villamosenergia-hálózati üzemeltetője akkor azt közölte, hogy mindössze a teljes áramigény kevesebb mint 10 százalékát tudták kiszolgálni, ami csak a létfontosságú szolgáltatások, mint a kórházak, vízellátás és élelmiszer-termelő központok ellátására volt elegendő.

Ezek az esetek a szinte szokásossá váló áramkimaradások sorát követi. A főváros, Havanna kivételével a legtöbb kubai már hozzászokhatott az akár napi 20 órás áramszünetekhez is. Eközben kubai meteorológusok a hurrikánszezon korai kezdetére figyelmeztettek, amely további súlyos problémákat okozhat az áramhálózaton.

Az ilyen, katasztrófa sújtotta helyzetekre megoldást nyújthatnak az utóbbi évek látványos technológiai áttörései, hiszen a vezeték nélküli energiaátvitel nemcsak lehetséges, hanem valós alternatívája lehet a hagyományos energiahálózatoknak

