Ukrajna vezetői már elfogadták a Donbasz elvesztését, jelenleg azon dolgoznak, hogy Szumi és Dnyipropetrovszk régió megmaradjon – állítja orosz biztonsági forrásokra hivatkozva a moszkvai TASZSZ hírügynökség.

A lap forrása arról is beszélt, hogy információi alapján az ukránok már katasztrófáról beszélnek Krasznoarmejszk (Pokrovszk) térségében, lényegében el is fogadták, hogy a várost el fogják hamarosan veszteni.

A TASZSZ orosz biztonsági forrása szerint az ukránok most Szumi és Dnyipropetrovszk védelmére rendezkednek be, nehogy ezek a régiók is orosz ellenőrzés alá kerüljenek.

Az orosz portál emellett hírhamisítással is megvádolta Kijevet, mivel bejelentették, hogy Beszalivkát visszafoglalták az oroszoktól. Moszkva szerint a jelentés teljesen fals, csak arra szolgál, hogy reményt keltsen az ukrán lakosság körében.

Az állítólagos orosz bennfentes információkhoz annyit érdemes hozzátenni, hogy Donyeck legjobban megerősített városainak ostroma – ez Kramatorszk és Szlovjanszk – még meg sem kezdődött.



Mindemellett arra is érdemes reflektálni, hogy az ukrán erők jelenleg nagy mennyiségű erősítést irányítottak Pokrovszk térségébe, miután arról jött hír, hogy a településtől északra áttörték az oroszok a frontvonalat – a város feladásáról még nagyon korai lenne beszélni.



Ha nem sikerül a háborút diplomáciai úton lezárni, a Donyeckért vívott harcok reálisan akár 2026 végéig, 2027 elejéig is elhúzódhatnak az orosz haderő mostani területszerzési dinamikája alapján.



Szumi és Dnyipropetrovszk elvesztéséről pedig olyannyira korai értekezni, hogy az orosz haderő még ezen megyék 1%-át sem foglalta el.





A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images