Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte az európai vezetőkkel, hogy el kell utasítani minden olyan, Donald Trump által javasolt megállapodást, amelyben Ukrajna további területeket adna fel –

ugyanakkor Oroszország megtarthatná a már elfoglalt területek egy részét.

Kijev elképzelése gyakorlatilag azt jelentené, hogy a frontvonalat a jelenlegi helyzetében fagyasztanák be, és Oroszország de facto ellenőrzése alatt maradnának a Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon és Krím területén elfoglalt részek.

De jure, vagyis jogi elismerést az ukrán kormány nem hajlandó adni ezen területek kapcsán, ugyanakkor ezt egyébként az ukrán alkotmány sem engedélyezi.

Az ukrán tárgyalási pozíció néminemű enyhülése a pénteken Alaszkában tartandó Trump-Putyin találkozó előtt következett be.

A terv csak a hadseregek által jelenleg elfoglalt pozíciókra vonatkozhat

- nyilatkozta egy nyugati tisztviselő, utalva a Kijev és szövetségesei között kialakított közös álláspontra.

Ukrajna és Európa egyre inkább tart attól, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Zelenszkij feje felett tárgyalhatja meg a hosszan tartó háború befejezését.

Az európai aggodalmak között szerepel egy állítólagos, Moszkva által javasolt békecsomag, amely magában foglalná a délkelet-ukrajnai frontvonalak befagyasztását, ha Kijev beleegyezne, hogy kivonul a Donyeck és Luhanszk általa ellenőrzött területeiről. A Putyini javaslat ráadásul semmiféle garanciát nem tartalmaz a háború befagyasztására, miközben Ukrajna maradék donyecki területe egy jelentősen megerődített városöv. Hogy ez miért problémás, itt írtunk részletesebben:

Ukrajna, bár látszólag beleegyezne bizonyos területek átengedésébe, csak olyan békemegállapodást fogadna el, amely egyben

erős biztonsági garanciákat nyújt fegyverszállítások és a NATO-tagság felé vezető út formájában.

Az európai szövetségesek elméletben támogatják Ukrajna új javaslatát.

Az európai tisztviselők úgy vélik, hogy Zelenszkijnek van mozgástere, mivel a szavazók növekvő száma elfogadná a területek feladását Moszkva javára a háború befejezésének áraként. Ugyanakkor az ukrán elnöknek nehéz egyensúlyoznia kell, mivel az ország alkotmánya tiltja területek átengedését országos népszavazás nélkül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images