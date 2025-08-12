  • Megjelenítés
Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa
Globál

Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa

Portfolio
Ukrajna hajlandó lehet befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat és átengedni az Oroszország által már elfoglalt területeket az európaiak által is támogatott békeséma szerint - írta a The Telegraph.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte az európai vezetőkkel, hogy el kell utasítani minden olyan, Donald Trump által javasolt megállapodást, amelyben Ukrajna további területeket adna fel

ugyanakkor Oroszország megtarthatná a már elfoglalt területek egy részét.

Kijev elképzelése gyakorlatilag azt jelentené, hogy a frontvonalat a jelenlegi helyzetében fagyasztanák be, és Oroszország de facto ellenőrzése alatt maradnának a Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon és Krím területén elfoglalt részek.

De jure, vagyis jogi elismerést az ukrán kormány nem hajlandó adni ezen területek kapcsán, ugyanakkor ezt egyébként az ukrán alkotmány sem engedélyezi.

Az ukrán tárgyalási pozíció néminemű enyhülése a pénteken Alaszkában tartandó Trump-Putyin találkozó előtt következett be.

A terv csak a hadseregek által jelenleg elfoglalt pozíciókra vonatkozhat

- nyilatkozta egy nyugati tisztviselő, utalva a Kijev és szövetségesei között kialakított közös álláspontra.

Ukrajna és Európa egyre inkább tart attól, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Zelenszkij feje felett tárgyalhatja meg a hosszan tartó háború befejezését.

Az európai aggodalmak között szerepel egy állítólagos, Moszkva által javasolt békecsomag, amely magában foglalná a délkelet-ukrajnai frontvonalak befagyasztását, ha Kijev beleegyezne, hogy kivonul a Donyeck és Luhanszk általa ellenőrzött területeiről. A Putyini javaslat ráadásul semmiféle garanciát nem tartalmaz a háború befagyasztására, miközben Ukrajna maradék donyecki területe egy jelentősen megerődített városöv. Hogy ez miért problémás, itt írtunk részletesebben:

Kapcsolódó cikkünk

Miért fontos annyira Putyinnak Donyeck, hogy enélkül elképzelhetetlen bármilyen béke? - Az elemzők megadták a választ

Ukrajna, bár látszólag beleegyezne bizonyos területek átengedésébe, csak olyan békemegállapodást fogadna el, amely egyben

erős biztonsági garanciákat nyújt fegyverszállítások és a NATO-tagság felé vezető út formájában.

Az európai szövetségesek elméletben támogatják Ukrajna új javaslatát.

Az európai tisztviselők úgy vélik, hogy Zelenszkijnek van mozgástere, mivel a szavazók növekvő száma elfogadná a területek feladását Moszkva javára a háború befejezésének áraként. Ugyanakkor az ukrán elnöknek nehéz egyensúlyoznia kell, mivel az ország alkotmánya tiltja területek átengedését országos népszavazás nélkül.

Kapcsolódó cikkünk

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
atomerőmű nukleáris
Globál
Jogi csatározás után végre megkezdődött a nagy cseh atomprojekt
Pénzcentrum
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility