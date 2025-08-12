  • Megjelenítés
Végzetes csapdát állíthatott Trump elnöknek Putyin – Átverés az egész békecsúcs?
Globál

Végzetes csapdát állíthatott Trump elnöknek Putyin – Átverés az egész békecsúcs?

Portfolio
Elképzelhető, hogy a hétvégi, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti csúcstalálkozó egyetlen célja az lesz, hogy a moszkvai vezető Volodimir Zelenszkij ukrán vezető és Ukrajna ellen fordítsa a Fehér Ház urát – írja elemzésében az Atlantic.

Jonathan Lemire úgy látja, Donald Trump elnök minden áron békét akar teremteni Ukrajnában, egyebek mellett azért is, mert irigyli Barack Obama Nobel békedíját és ő is részesülni szeretne a neves elismerésben, ezért hajlandó lenne elfogadni egy olyan békét is, amely Ukrajna számára kifejezetten előnytelen.

Az Atlantic szerzője szerint Vlagyimir Putyin ezt pontosan tudja, ezért jó esély van rá, hogy nem enged eddigi, Ukrajnával szembeni követeléseiből, így továbbra sem lesz hajlandó békét kötni öt ukrán megye elcsatolása, illetve az Ukrajnának adni tervezett biztonsági garanciák eltörlése nélkül.

A szerző szerint elképzelhető, hogy Trump a találkozó után hajlik majd arra, hogy teljesítse Putyin kéréseit, ezután pedig Zelenszkijhez fordul majd, aki biztosan nem fog békét kötni Moszkvával ilyen, kedvezőtlen feltételek mellett.

Lemire úgy látja: Trump ezután magára hagyhatja Zelenszkijt, aki szerinte szabotálja a béketeremtést, Putyin pedig pontosan ezt akarja elérni.

A szerző megszólaltat a cikkben egyébként több más véleményvezért is és igyekszik azt hangsúlyozni, hogy kevés az esélye most egy végleges megállapodásnak a háború lezárását illetően. Többször is hangsúlyozza azonban: bármi is lesz, szinte semmi esélye nincs annak, hogy Trump azt a mértékű támogatást meg fogja adni Ukrajnának, mely szükséges lenne ahhoz, hogy a megtámadott ország tartósan ellenálljon az orosz offenzívának.

Kapcsolódó cikkünk

Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2228751997
Globál
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility