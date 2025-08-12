Végzetes csapdát állíthatott Trump elnöknek Putyin – Átverés az egész békecsúcs?

Jonathan Lemire úgy látja, Donald Trump elnök minden áron békét akar teremteni Ukrajnában, egyebek mellett azért is, mert irigyli Barack Obama Nobel békedíját és ő is részesülni szeretne a neves elismerésben, ezért hajlandó lenne elfogadni egy olyan békét is, amely Ukrajna számára kifejezetten előnytelen.

Az Atlantic szerzője szerint Vlagyimir Putyin ezt pontosan tudja, ezért jó esély van rá, hogy nem enged eddigi, Ukrajnával szembeni követeléseiből, így továbbra sem lesz hajlandó békét kötni öt ukrán megye elcsatolása, illetve az Ukrajnának adni tervezett biztonsági garanciák eltörlése nélkül.

A szerző szerint elképzelhető, hogy Trump a találkozó után hajlik majd arra, hogy teljesítse Putyin kéréseit, ezután pedig Zelenszkijhez fordul majd, aki biztosan nem fog békét kötni Moszkvával ilyen, kedvezőtlen feltételek mellett.

Lemire úgy látja: Trump ezután magára hagyhatja Zelenszkijt, aki szerinte szabotálja a béketeremtést, Putyin pedig pontosan ezt akarja elérni.

A szerző megszólaltat a cikkben egyébként több más véleményvezért is és igyekszik azt hangsúlyozni, hogy kevés az esélye most egy végleges megállapodásnak a háború lezárását illetően. Többször is hangsúlyozza azonban: bármi is lesz, szinte semmi esélye nincs annak, hogy Trump azt a mértékű támogatást meg fogja adni Ukrajnának, mely szükséges lenne ahhoz, hogy a megtámadott ország tartósan ellenálljon az orosz offenzívának.

Címlapkép forrása: Steffen Kugler /BPA via Getty Images