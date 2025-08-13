Amerikai romboló hadihajó lépett be az érzékeny területre: alig két napja itt szenvedett kudarcot a legnagyobb rivális

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) szerdán közölte, hogy az USS Higgins, egy Arleigh Burke-osztályú irányított rakétás romboló „illegálisan belépett Kína területi vizeire a Huangyan-sziget körül a kínai kormány jóváhagyása nélkül”. A kínai haditengerészet „követte, megfigyelte és figyelmeztette a hajót, hogy távozzon” - áll a közleményben. A parancsnokság bírálta az amerikai haderőt, amiért „súlyosan megsértette Kína szuverenitását és biztonságát, aláásva a dél-kínai-tengeri békét és stabilitást, valamint megsértve a nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit”.

Az amerikai romboló a Scarborough-zátony (kínaiul Huangyan-sziget, Fülöp-szigeteki nevén Bajo de Masinloc) közelében lévő vitatott vizekre hajózott be, ahol a hétfői ütközés történt. Az elmúlt években megszaporodtak a kínai és Fülöp-szigeteki parti őrség hajói közötti összecsapások ezen a területen. Manila állítása szerint egy kínai parti őrség hajója súlyos sérülést szenvedett az orrán, miután összeütközött egy nagyobb kínai hadihajóval, a Kujlin nevű Type 052D irányított rakétás rombolóval, miközben egy Fülöp-szigeteki parti őrség hajóját üldözte. Az esetről a felvételek is árulkodnak:

Bár az amerikai hadsereg az elmúlt években növelte jelenlétét a Dél-kínai-tengeren, ritka, hogy hajói közvetlenül a stratégiai vízi út vitatott szigeteinek közelébe hajózzanak. Legutóbb 2022-ben történt hasonló akció, amikor a kínai hadsereg megfigyelte az USS Benfold, egy másik Arleigh Burke-osztályú hajó távozását a Paracel-szigetekről, amelyeket Peking, Tajpej és Hanoi is magáénak követel. A Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok közötti védelmi szövetség megerősödött a Kína és az USA közötti intenzív versengés közepette.

Washington fejlett rakéta- és drónrendszerek telepítését ígérte a Fülöp-szigetekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images