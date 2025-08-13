Azonnal elszakadna Franciaországtól a stratégiai terület

Új-Kaledónia fő függetlenségpárti szervezete, az FLNKS bejelentette:

elutasítja a július elején a francia állam és a lojalista erők által aláírt Bougival-megállapodást.

A mozgalom szerint a dokumentum ellentétes a küzdelmük alapjaival, mivel nem tartalmaz új függetlenségi népszavazást. A megállapodás ugyan létrehozná az „Új-Kaledónia Államát” és saját állampolgárságot, valamint átadhatna szuverén hatásköröket, de a függetlenségi tábor ezt „kényszerített” és a Kanak nép számára megalázó kompromisszumnak tartja.

Az FLNKS a „Kanaky-megállapodás” előkészítését javasolja, amelyet 2025. szeptember 24-én írnának alá, és 2027 előtt teljes szuverenitáshoz vezetne.

A tárgyalásokat Christian Tein vezetésével folytatnák, aki júniusban szabadult börtönből, de továbbra is vizsgálat alatt áll a 2024-es zavargások miatt. A mozgalom tagjai szerint az állam erőltetett tempója korábban erőszakba torkollt, a tavaly májusi zavargásokban 14 ember halt meg, és több milliárd eurós kár keletkezett.

Manuel Valls tengerentúli francia területekért felelős miniszter a jövő héten Új-Kaledóniába utazik, hogy megmentse az általa „történelmi kompromisszumként” jellemzett Bougival-megállapodást.

Az FLNKS vezetői ennek ellenére találkoznak vele, és azt is javasolják, hogy a kulcsfontosságú tartományi választásokat idén novemberben tartsák meg, hogy tisztázódjon a politikai erők legitimációja.

A választások eredetileg 2024 májusában lettek volna, de a választói névjegyzék bővítésére vonatkozó tervek miatt 2025 novemberére halasztották, ami zavargásokat váltott ki. A Bougival-megállapodás újabb halasztást, 2026 közepét javasol. A dokumentumot a lojalisták mellett mérsékelt függetlenségpárti erők is támogatják, amelyek tavaly kiváltak az FLNKS-ből.

Új-Kaledónia több szempontból is kulcsfontosságú Franciaország számára: az Indo-Csendes-óceánon stratégiai tengerészeti támaszpont, emellett nikkelben és egyéb ritkafémekben gazdagok a szigetek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images