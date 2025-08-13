Béketárgyalások: lesújtó véleményt mondott Zelenszkij, ez sokaknak rossz hír lehet

  • Megjelenítés
Portfolio
Semmi jele nincs annak, hogy Oroszország be akarná fejezni a háborút – írta ki X-oldalára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán vezető arról ír, hogy több mint 30 politikussal egyeztetett világszerte a napokban, mind egyetértenek abban, hogy a háborúnak véget kell vetni, ehhez pedig nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Ettől függetlenül úgy látja: semmi jele nincs annak, hogy Oroszország be akarja fejezni a háborút.

Zelenszkij köszönetet mond Ukrajna partnereinek, majd arra kéri őket, hogy kényszerítsék a konfliktus befejezésére a Kremlt.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken találkoznak, egyebek mellett tárgyalási téma lesz az ukrajnai háború lezárása is. Zelenszkij már tegnap jelezte, hogy nem fogadja el azokat a döntéseket, melyeket a két vezető nélküle hoz meg.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

