Csúnya tréfát űzött Donald Trumpból a demokrata nagyágyú: az elnökségének végéről beszél
Portfolio
Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója egy Donald Trumpot kigyúnyoló stílusban írt közleményben tudatta, hogy mivel az amerikai elnök elmulasztotta a Newsom által szabott "határidőt" – ameddig felhagyhatott volna a texasi térkép átrajzolásával –, Kalifornia is új kongresszusi választókerületi határokról fog dönteni - írja a Guardian.

Newsom közösségi médiában publikált közleménye csupa nagybetűvel íródott, és kétség kívül Trump könnyedén felismerhető fogalmazási módját igyekszik az elnök ellen fordítani.

DONALD "TACO" TRUMP, AKIT SOKAN ÍGY HÍVNAK, "LEKÉSTE" A HATÁRIDŐT!!! KALIFORNIA MOST ÚJ, "GYÖNYÖRŰBB TÉRKÉPEKET" FOG RAJZOLNI, AMELYEK TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰEK LESZNEK, MERT VÉGET VETNEK TRUMP ELNÖKSÉGÉNEK (A DEMOKRATÁK VISSZAVESZIK A KÉPVISELŐHÁZAT!)

- fogalmazott a kaliforniai kormányzó hivatala.

A "TACO" – a mexikói eredetű fogás mellett persze – a "Trump mindig berezel" angol nyelvű mondatra ("Trump always chickens out") utaló betűszó, mely tavasszal azután vált népszerűvé a Wall Streeten, hogy egyre többen kezdték úgy vélni, az amerikai elnök csak a levegőbe beszél, amikor vámokkal fenyeget más államokat.

EZEN A HÉTEN NAGY SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ LESZ BEFOLYÁSOS DEMOKRATÁKKAL ÉS GAVIN NEWSOMMAL – AZ ÖNÖK KEDVENC KORMÁNYZÓJÁVAL –, AMI PUSZTÍTÓ HATÁSSAL LESZ A "MAGA"-RA. KÖSZÖNJÜK, HOGY FIGYELMET SZENTELTEK ERRE A KÉRDÉSRE! – GN

- zárult a trumpi magasságokba emelkedő tömör közlemény.

Newsom, aki novemberre tervez kiírni állami népszavazást a kérdésben, hétfőn levelet küldött Trumpnak, melyben kifejtette: még mindig szívesebben bízná a kongresszusi választókörzetek meghúzását független bizottságokra, nem pedig a pártpolitikai csatározásokban érdekelt törvényhozókra. Mint írta, "boldogan" feladná a kezdeményezését, ha más államok is "letennék a fegyvert", viszont

Kalifornia nem nézheti tétlenül, ahogy ez a hatalmi játszma kibontakozik.

A texasi republikánusok és a kaliforniai demokraták közti viszályról, illetve a két párt választókerület-manipulációs versenyéről, amely más államokra is átterjedhet, itt írtunk bővebben.

