Csúnya tréfát űzött Donald Trumpból a demokrata nagyágyú: az elnökségének végéről beszél

Newsom közösségi médiában publikált közleménye csupa nagybetűvel íródott, és kétség kívül Trump könnyedén felismerhető fogalmazási módját igyekszik az elnök ellen fordítani.

DONALD "TACO" TRUMP, AKIT SOKAN ÍGY HÍVNAK, "LEKÉSTE" A HATÁRIDŐT!!! KALIFORNIA MOST ÚJ, "GYÖNYÖRŰBB TÉRKÉPEKET" FOG RAJZOLNI, AMELYEK TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰEK LESZNEK, MERT VÉGET VETNEK TRUMP ELNÖKSÉGÉNEK (A DEMOKRATÁK VISSZAVESZIK A KÉPVISELŐHÁZAT!)

- fogalmazott a kaliforniai kormányzó hivatala.

DONALD “TACO” TRUMP, AS MANY CALL HIM, “MISSED” THE DEADLINE!!! CALIFORNIA WILL NOW DRAW NEW, MORE “BEAUTIFUL MAPS,” THEY WILL BE HISTORIC AS THEY WILL END THE TRUMP PRESIDENCY (DEMS TAKE BACK THE HOUSE!). BIG PRESS CONFERENCE THIS WEEK WITH POWERFUL DEMS AND GAVIN NEWSOM — YOUR… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 12, 2025

A "TACO" – a mexikói eredetű fogás mellett persze – a "Trump mindig berezel" angol nyelvű mondatra ("Trump always chickens out") utaló betűszó, mely tavasszal azután vált népszerűvé a Wall Streeten, hogy egyre többen kezdték úgy vélni, az amerikai elnök csak a levegőbe beszél, amikor vámokkal fenyeget más államokat.

EZEN A HÉTEN NAGY SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ LESZ BEFOLYÁSOS DEMOKRATÁKKAL ÉS GAVIN NEWSOMMAL – AZ ÖNÖK KEDVENC KORMÁNYZÓJÁVAL –, AMI PUSZTÍTÓ HATÁSSAL LESZ A "MAGA"-RA. KÖSZÖNJÜK, HOGY FIGYELMET SZENTELTEK ERRE A KÉRDÉSRE! – GN

- zárult a trumpi magasságokba emelkedő tömör közlemény.

Newsom, aki novemberre tervez kiírni állami népszavazást a kérdésben, hétfőn levelet küldött Trumpnak, melyben kifejtette: még mindig szívesebben bízná a kongresszusi választókörzetek meghúzását független bizottságokra, nem pedig a pártpolitikai csatározásokban érdekelt törvényhozókra. Mint írta, "boldogan" feladná a kezdeményezését, ha más államok is "letennék a fegyvert", viszont

Kalifornia nem nézheti tétlenül, ahogy ez a hatalmi játszma kibontakozik.

A texasi republikánusok és a kaliforniai demokraták közti viszályról, illetve a két párt választókerület-manipulációs versenyéről, amely más államokra is átterjedhet, itt írtunk bővebben.

