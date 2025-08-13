Döntött az Egyesült Államok: fontos engedélyt kapott Oroszország

Alap esetben az Egyesült Államok szigorúan korlátozza az orosz szervezetek tranzakcióit az ország területén, azonban ezeket a korlátozásokat a csúcstalálkozó lebonyolítása céljából most enyhítik.

Az amerikai pénzügyminisztérium frissen kiadott egy általános engedélyt, amely lehetővé teszi a találkozóval kapcsolatos tranzakciókat Oroszország számára.

Az engedély augusztus 20-án 00:01 óráig teszi lehetővé azokat a tranzakciókat, amelyek szokásosan előfordulnak és szükségesek az Egyesült Államok kormánya és Oroszország kormánya közötti, az Alaszka államban tartandó találkozókon való részvételhez vagy azok támogatásához.

Fontos megjegyezni, hogy az engedély nem oldja fel az amerikai kormány által befagyasztott orosz vagyont, és nem teszi lehetővé a találkozóhoz nem kapcsolódó tranzakciókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images