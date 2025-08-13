  • Megjelenítés
Döntött az Egyesült Államok: fontos engedélyt kapott Oroszország
Globál

Döntött az Egyesült Államok: fontos engedélyt kapott Oroszország

Portfolio
Az Egyesült Államok ideiglenes engedélyt adott az orosz delegációnak a Donald Trump amerika elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozó lebonyolításához szükséges tranzakciókra Alaszkában - közölte a Sky News.

Alap esetben az Egyesült Államok szigorúan korlátozza az orosz szervezetek tranzakcióit az ország területén, azonban ezeket a korlátozásokat a csúcstalálkozó lebonyolítása céljából most enyhítik.

Az amerikai pénzügyminisztérium frissen kiadott egy általános engedélyt, amely lehetővé teszi a találkozóval kapcsolatos tranzakciókat Oroszország számára.

Az engedély augusztus 20-án 00:01 óráig teszi lehetővé azokat a tranzakciókat, amelyek szokásosan előfordulnak és szükségesek az Egyesült Államok kormánya és Oroszország kormánya közötti, az Alaszka államban tartandó találkozókon való részvételhez vagy azok támogatásához.

Fontos megjegyezni, hogy az engedély nem oldja fel az amerikai kormány által befagyasztott orosz vagyont, és nem teszi lehetővé a találkozóhoz nem kapcsolódó tranzakciókat.

Kapcsolódó cikkünk

Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ukrán harckocsi Herszon megyében
Globál
Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility