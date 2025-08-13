El sem kezdődött a tárgyalás, de Zelenszkij máris visszadobta az orosz békefeltételt

A döntést azzal indokolta az ukrán vezető, hogy szerinte,

ha odaadja a Donbaszt az oroszoknak, a régiót arra fogják használni, hogy újabb támadást indítsanak innen Ukrajna ellen.

Oroszország egyebek mellett magának követeli Luhanszk és Donyeck megye egészét, előbbi megyét teljesen, utóbbit kb. 70%-osan szállta meg az orosz haderő.

A mai nap várhatóan közvetlenül is ismerteti majd álláspontját az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel, hiszen a két vezető online beszélget majd egymással, mielőtt Washington ura pénteken Vlagyimir Putyinnal egyeztet majd.

