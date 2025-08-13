Elképesztő bejelentést tett Trump: ez kiverheti a biztosítékot Putyinnál

Trump a washingtoni Kennedy Központban elmondta, hogy a pénteki első találkozó célja felmérni a jelenlegi helyzetet.
Nagy esély van arra, hogy lesz egy második találkozó, amely eredményesebb lesz az elsőnél, mivel az első során fel fogom mérni, hol tartunk és mit csinálunk
- fogalmazott.
Az amerikai elnök kifejtette, hogy amennyiben a pénteki, Putyinnal való találkozó "rendben zajlik", akkor rövid időn belül sor kerülhet egy második megbeszélésre Putyin és Zelenszkij között, amelyen ő maga is részt venne, ha szeretnék, hogy ott legyen.
Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
Lehet, hogy nem lesz második találkozó, mert ha úgy érzem, hogy nem lenne helyénvaló megtartani, mivel nem kaptam meg a szükséges válaszokat, akkor nem tartunk második találkozót.
Nem kizárt Trump mostani szavai alapján, hogy az ukrán elnök akár rövid időn belül az eredeti helyszínen találkozna az érintett felekkel, ez esetben egy ilyen húzás érdekes helyzet elé állítaná az orosz elnököt.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Fehér Ház fontolgatja Volodimir Zelenszkij meghívását a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között tervezett alaszkai találkozóra.
Az értesülések egy nappal azután láttak napvilágot, hogy Washington és Moszkva megerősítette:
az amerikai és orosz elnök pénteken találkozni fog, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeit.
Elemzők szerint az alaszkai esemény már most a Kreml diplomáciai győzelmének tekinthető. Moszkva számára ugyanis jelentős előrelépés, hogy 2007 óta először hívták meg orosz államfőt amerikai földre, ráadásul előfeltételek, ukrán vagy európai részvétel nélkül. A háborús helyzetben meggyengült, szankciókkal sújtott orosz gazdaság így esélyt kap a politikai és gazdasági kapcsolatépítésre Washingtonnal.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
JD Vance kerek perec megmondta, mi a küldetésük Európában
Egyértelmű üzenet.
Elképesztő részletek derültek ki az augusztus 20-i tűzijátékról
Hetven pirotechnikus, több száz szakember.
Bezzeg a lengyel gazdaság robbantott
A második negyedévben.
Lépett Oroszország: súlyos korlátozásokat vezetett be
A csalások megfékezése érdekében.
Brüsszel ennek nem fog örülni: új orosz gázvezeték épülhet Magyarország felé
Hiába minden tiltás.
Mi van, ha lépést tévesztettek a profik?
Ha ez igaz, nem lennénk a helyükben.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.