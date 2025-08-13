Elképesztő bejelentést tett Trump: ez kiverheti a biztosítékot Putyinnál

Trump a washingtoni Kennedy Központban elmondta, hogy a pénteki első találkozó célja felmérni a jelenlegi helyzetet.

Nagy esély van arra, hogy lesz egy második találkozó, amely eredményesebb lesz az elsőnél, mivel az első során fel fogom mérni, hol tartunk és mit csinálunk

- fogalmazott.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy amennyiben a pénteki, Putyinnal való találkozó "rendben zajlik", akkor rövid időn belül sor kerülhet egy második megbeszélésre Putyin és Zelenszkij között, amelyen ő maga is részt venne, ha szeretnék, hogy ott legyen.

Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

Lehet, hogy nem lesz második találkozó, mert ha úgy érzem, hogy nem lenne helyénvaló megtartani, mivel nem kaptam meg a szükséges válaszokat, akkor nem tartunk második találkozót.

Nem kizárt Trump mostani szavai alapján, hogy az ukrán elnök akár rövid időn belül az eredeti helyszínen találkozna az érintett felekkel, ez esetben egy ilyen húzás érdekes helyzet elé állítaná az orosz elnököt.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Fehér Ház fontolgatja Volodimir Zelenszkij meghívását a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között tervezett alaszkai találkozóra.

Az értesülések egy nappal azután láttak napvilágot, hogy Washington és Moszkva megerősítette:

az amerikai és orosz elnök pénteken találkozni fog, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeit.

Elemzők szerint az alaszkai esemény már most a Kreml diplomáciai győzelmének tekinthető. Moszkva számára ugyanis jelentős előrelépés, hogy 2007 óta először hívták meg orosz államfőt amerikai földre, ráadásul előfeltételek, ukrán vagy európai részvétel nélkül. A háborús helyzetben meggyengült, szankciókkal sújtott orosz gazdaság így esélyt kap a politikai és gazdasági kapcsolatépítésre Washingtonnal.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images