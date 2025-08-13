Evakuáció kezdődött: riasztást adtak ki az államban, ahol Trump és Putyin találkozni fog

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

Az amerikai meteorológiai szolgálat árvízriasztást adott ki Juneau környékére, mivel a gleccserből kitörő víz a Mendenhall folyóba áramlik, veszélyeztetve a környék lakóházait.

A helyi hatóságok napok óta figyelmeztették a lakosokat az evakuálás eshetőségére. Kedden megerősítették, hogy a víz már megkezdte útját a jéggát alól, és a következő napokban áradás várható.

A turisták körében népszerű gleccser mindössze 19 kilométerre található Juneau-tól. Kedden a vízszint még csak 3 méter körül volt, ami elmaradt a 4,3 méteres kritikus szinttől, de

szerda reggelre már meghaladta a 4,9 métert.

Ez új rekordot fog jelenteni minden rendelkezésünkre álló információ alapján

- nyilatkozta Nicole Ferrin meteorológus egy keddi sajtótájékoztatón.

Mike Dunleavy alaszkai kormányzó vasárnap katasztrófahelyzetet hirdetett a főváros, Juneau körzetében. Az áradások 2011 óta évente visszatérő problémát jelentenek a területen. Tavaly néhány lakóházat teljesen el is sodort az ár, összesen több száz ingatlan szenvedett kárt.

Juneau honlapja szerint a gleccsertavak akkor öntenek ki, amikor az olvadó hó, jég és esővíz alkotta tó hirtelen leenged. A folyamatot egy teli fürdőkád dugójának kihúzásához hasonlítják.

Amikor az olvadékvíz elér egy bizonyos szintet, átcsaphat a korábban gátként működő gleccseren.

A hegyi gleccserek világszerte zsugorodnak a hőmérséklet globális emelkedése miatt, miközben a gleccsertavak száma és mérete 1990 óta globálisan nő és nő. A tavakat visszatartó természetes jég- és kőgátak hirtelen és kiszámíthatatlanul szakadhatnak át, áradásokat okozva.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában fognak egyeztetni,

pontosabban annak legnagyobb városában, Anchorage-ban, ami légvonalban közel 920 kilométerre található Juneau-tól,

így nem valószínű, hogy az áradás befolyásolná az Elmendorf–Richardson katonai bázison rendezett diplomáciai csúcsot.

