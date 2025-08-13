Fellebbent a fátyol a csúcstalálkozó helyszínéről: itt tárgyal egymással Trump és Putyin

Augusztus 15-én, pénteken rendezik a nagyszabású csúcstalálkozót a két nagyhatalom között, annyit már korábban is lehetett tudni, hogy Alaszkában választják ki a pontos helyszínt. Augusztus 11-én Donald Trump amerikai elnök beszéde során két alkalommal is megdöbbentette a közvéleményt, mivel azt mondta, hogy ő fog Oroszországba utazni, de végül javította magát: elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő fog érkezni a legészakibb amerikai államba. A helyszín nem kis kihívás elé állította a diplomatákat, mivel a nyár a turisztikai főszezon Alaszkában, és a világvezetők fogadására alkalmas helyszínek is igencsak korlátozottak. Ráadásul amikor kiderült, hogy itt tervezik a csúcsot, akkor azonnal elkezdték felajánlani a saját helyüket a célra.
A lehetőségeket mérlegelve a szervezők hamar leszűkítették a kört egyetlen városra: Anchorage. Úgy találják, hogy
a település mellett lévő bázis, Elmendorf-Richardson felelhet meg egyedül azoknak a rendkívül magas biztonsági követelményeknek, amelyet a két világpolitikus találkozója megkövetel.
A Fehér Ház nem teljesen lehet elégedett, mivel szerette volna elkerülni azt a látszatot, hogy az orosz delegációt egy katonai támaszponton fogadja.
Az amerikai szervezők hozzátették, hogy számos részlet még kidolgozás alatt van, mivel az orosz diplomaták is sietve igyekeznek összehozni a csúcsot, amilyenre négy éve nem volt példa. Magasabb szinten is zajlanak az egyeztetések, például a kér ország külügyminisztere is egyeztet. Az ügyhöz közel álló források szerint a két fél hosszas mérlegelést követően választotta ki a helyszínt. A lehetőségek körét szűkítette, hogy Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, így a hagyomány európai békéltető városok, mint Genf vagy Bécs nem jöhettek szóba. Felmerült az Egyesült Arab Emírségek is, de ezt az amerikai delegáció nem annyira szerette volna, mivel rendkívül messze van. Magyarország is felmerült a lehetséges helyszínek között, végül az amerikaiak meglepődtek, amikor kiderült, hogy Putyin hajlandó az Egyesült Államok területére lépni, és ez megoldotta a kérdést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Koronavírus: kibukott, miben hibáztak a tudósok
Itt a magyarázat.
Az oroszok szerint súlyos szabotázsakció készül – Teljesen borulhatnak a béketárgyalások?
Erős vádak Moszkvából.
Több helyen is evakuáció indult, súlyos a helyzet Európában
Szomorú jelentések érkeztek.
Munkaügyi vita a szegedi BYD-üzemnél: kínai munkások tiltakoztak
Kisebb blokád is volt.
Orbán Viktor: Ukrajna elveszítette a háborút
Oroszország megnyerte.
Súlyos orosz áttörésről jöttek hírek – Megszólalt Zelenszkij elnök
Kommentálta a frontvonal eseményeit az ukrán vezető.
Polgári ellenállásra készül Oroszország szomszédja: diákokat is kiképeznek
Hasznos tudást szerezhetnek.
Súlyos jelentés jött: szomorú számokat látunk Magyarországról
Hatalmas változás történt egy hónap alatt.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.