Fellebbent a fátyol a csúcstalálkozó helyszínéről: itt tárgyal egymással Trump és Putyin

Augusztus 15-én, pénteken rendezik a nagyszabású csúcstalálkozót a két nagyhatalom között, annyit már korábban is lehetett tudni, hogy Alaszkában választják ki a pontos helyszínt. Augusztus 11-én Donald Trump amerikai elnök beszéde során két alkalommal is megdöbbentette a közvéleményt, mivel azt mondta, hogy ő fog Oroszországba utazni, de végül javította magát: elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő fog érkezni a legészakibb amerikai államba. A helyszín nem kis kihívás elé állította a diplomatákat, mivel a nyár a turisztikai főszezon Alaszkában, és a világvezetők fogadására alkalmas helyszínek is igencsak korlátozottak. Ráadásul amikor kiderült, hogy itt tervezik a csúcsot, akkor azonnal elkezdték felajánlani a saját helyüket a célra.

A lehetőségeket mérlegelve a szervezők hamar leszűkítették a kört egyetlen városra: Anchorage. Úgy találják, hogy

a település mellett lévő bázis, Elmendorf-Richardson felelhet meg egyedül azoknak a rendkívül magas biztonsági követelményeknek, amelyet a két világpolitikus találkozója megkövetel.

A Fehér Ház nem teljesen lehet elégedett, mivel szerette volna elkerülni azt a látszatot, hogy az orosz delegációt egy katonai támaszponton fogadja.

Az amerikai szervezők hozzátették, hogy számos részlet még kidolgozás alatt van, mivel az orosz diplomaták is sietve igyekeznek összehozni a csúcsot, amilyenre négy éve nem volt példa. Magasabb szinten is zajlanak az egyeztetések, például a kér ország külügyminisztere is egyeztet. Az ügyhöz közel álló források szerint a két fél hosszas mérlegelést követően választotta ki a helyszínt. A lehetőségek körét szűkítette, hogy Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, így a hagyomány európai békéltető városok, mint Genf vagy Bécs nem jöhettek szóba. Felmerült az Egyesült Arab Emírségek is, de ezt az amerikai delegáció nem annyira szerette volna, mivel rendkívül messze van. Magyarország is felmerült a lehetséges helyszínek között, végül az amerikaiak meglepődtek, amikor kiderült, hogy Putyin hajlandó az Egyesült Államok területére lépni, és ez megoldotta a kérdést.

