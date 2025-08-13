Fontos egyeztetés zajlott: sorra szólaltak meg Európa vezetői

Zelenszkij a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Putyin blöfföl a háború befejezésére vonatkozó szándékával kapcsolatban. Az ukrán elnök kiemelte:
Minden Ukrajnát érintő kérdést csak Ukrajna részvételével lehet megvitatni. Háromoldalú tárgyalási formátumot kell előkészítenünk.
Hozzátette, hogy
a tűzszünet kell legyen az első számú prioritás, és megbízható biztonsági garanciákra van szükség.
Emmanuel Macron francia elnök elmondta, hogy Trump egyértelművé tette: az Egyesült Államok tűzszünetet szeretne elérni az alaszkai találkozón. Macron szerint Trump azt is világossá tette, hogy az Ukrajnához tartozó területekről nem lehet Ukrajna részvétele nélkül tárgyalni, és csak az ukrán elnök tárgyalhat ezekről. A francia elnök hozzátette, hogy Trump egy jövőbeli háromoldalú találkozóért is küzdeni fog, amelyet reményeik szerint Európában, egy minden fél számára elfogadható semleges országban tartanának meg.
Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy továbbra is érvényesnek kell maradnia annak az elvnek, hogy a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Hangsúlyozta, hogy a tárgyalásoknak jelentős biztonsági garanciákat kell tartalmazniuk Kijev számára, és az ukrán fegyveres erőknek képesnek kell maradniuk országuk szuverenitásának hatékony védelmére, hosszú távon is számítva a nyugati segítségre.
Keir Starmer brit miniszterelnök megerősítette, hogy Nagy-Britannia támogatása Ukrajna iránt töretlen, és a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Mark Rutte NATO-főtitkár közösségi médiában közzétett üzenetében méltatta Trump vezetői szerepét és az Ukrajnával való szoros koordinációt, hozzátéve:
A labda most Putyin térfelén van.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke "nagyon jó" megbeszélésről számolt be, amelyen Európa, az USA és a NATO megerősítette a közös álláspontot Ukrajnával kapcsolatban. JD Vance amerikai alelnök egy angliai katonai bázison tett látogatása során elmondta, hogy Trump egyszerűen csak annyit mondott:
Küldetésünknek tekintjük, hogy ismét békét teremtsünk Európában.
Az európai vezetők egységesen hangsúlyozták a tűzszünet fontosságát, Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartását, és azt, hogy most Oroszországon a sor, hogy megmutassa valódi szándékait az alaszkai találkozón.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images
