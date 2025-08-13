  • Megjelenítés
Hatalmas ajándékot kaphat Putyin Brüsszeltől - Csak egyetlen dolgot kell ehhez tennie
Globál

Hatalmas ajándékot kaphat Putyin Brüsszeltől - Csak egyetlen dolgot kell ehhez tennie

Portfolio
Ukrajna szövetségesei fontolgatják az Oroszország elleni szankciók fokozatos enyhítését egy esetleges teljes tűzszünet esetén, a projektet még az európai vezetők is támogatják - tudta meg a Sky News.

Az EU Tanács elnökségéhez közel álló források a Sky Newsnak elmondták, hogy

a szankciók fokozatos enyhítését tervezik, amennyiben teljes tűzszüneti megállapodás születik Ukrajnában.

A szankciókat azonban azonnal visszaállítanák, ha a tűzszünet sérülne.

A terv szerint először egy 15 napos azonnali tűzszünetet érnének el – ez idő alatt a szankciók még érvényben maradnának –, majd ezt követően strukturáltabb fegyvernyugvás következne Ukrajnában.

Eközben olasz kormányzati források arról tájékoztatták a Sky Newst, hogy arra fogják ösztönözni Donald Trumpot, hogy vonja be Európát az Ukrajnáról Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásaiba.

Trump azt kérte az európai országoktól, hogy többet költsenek katonai kiadásokra, ezért részt kell vennünk ezekben a döntésekben"

- magyarázta egy olasz diplomata.

Kapcsolódó cikkünk

Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
zohran mamdani new york polgármester-jelölt demokrata
Globál
Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből
Pénzcentrum
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility