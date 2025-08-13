Hatalmas ajándékot kaphat Putyin Brüsszeltől - Csak egyetlen dolgot kell ehhez tennie

Az EU Tanács elnökségéhez közel álló források a Sky Newsnak elmondták, hogy

a szankciók fokozatos enyhítését tervezik, amennyiben teljes tűzszüneti megállapodás születik Ukrajnában.

A szankciókat azonban azonnal visszaállítanák, ha a tűzszünet sérülne.

A terv szerint először egy 15 napos azonnali tűzszünetet érnének el – ez idő alatt a szankciók még érvényben maradnának –, majd ezt követően strukturáltabb fegyvernyugvás következne Ukrajnában.

Eközben olasz kormányzati források arról tájékoztatták a Sky Newst, hogy arra fogják ösztönözni Donald Trumpot, hogy vonja be Európát az Ukrajnáról Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásaiba.

Trump azt kérte az európai országoktól, hogy többet költsenek katonai kiadásokra, ezért részt kell vennünk ezekben a döntésekben"

- magyarázta egy olasz diplomata.

