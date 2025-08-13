JD Vance kerek perec megmondta, mi a küldetésük Európában

Donald Trump amerikai elnök célja a béke helyreállítása Európában - jelentette ki JD Vance amerikai alelnök egy angliai katonai bázison tett látogatása során.

JD Vance kijelentette, hogy Donald Trump röviddel korábban közölte vele:

az adminisztráció küldetése az európai béke helyreállítása.

Épp az imént beszéltem vele, mielőtt színpadra léptem, és egyszerűen csak annyit mondott, hogy kormányzatunk küldetésévé tesszük, hogy újra békét teremtsünk Európában - fogalmazott Vance.

Az alelnök beszédét megelőzően részt vett egy virtuális találkozón, amelyen Trump, európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jelen volt. A megbeszélésre két nappal azelőtt került sor, hogy Donald Trump Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images