Kiszivárgott a titkos terv: Trump kénye-kedve szerint szállhatná meg az amerikai városokat az új, különleges katonai egységgel

Az amerikai védelmi tárca a tervezetben 600 egyenruhás állandó készenlétben tartását irányozza elő, akik akár egy órán belül bevethetők lennének.

A csapatokat két részre, 300-300 főre osztanák, és Alabamában, illetve Arizonában állomásoznának katonai bázisokon, hogy lefedjék a Mississippi folyótól keletre, valamint nyugatra eső országrészt. A nemzeti gárda a 2020-as választások előtt már átmenetileg tesztelte ezt a koncepciót.

A költségvetési előrejelzés szerint a misszió több százmillió dollárba kerülhet, ha katonai repülőgépeket és személyzetet is folyamatosan készenlétben kell tartani. A kereskedelmi légitársaságok igénybevétele olcsóbb alternatívát jelentene.

A jelzés szerint "döntés előtti" státuszban lévő dokumentumot a nemzeti gárda tisztviselői állították össze. A program legkorábban a 2027-es pénzügyi évben valósulhatna meg, a gyorsreagálású csapatok pedig 90 napos váltásban szolgálnának.

A tervezet részletesen tárgyalja a lehetséges negatív következményeket is,

mint az önkéntesek jelentkezésének visszaesése, a személyzet és felszerelés túlterhelése, a harckészültség romlása a kiképzések megakasztása miatt, valamint a költségvetési és logisztikai nehézségeket.

Bár az alapvetően tagállami kormányzók által irányított, és szövetségi szinten tartalékos szerepben lévő nemzeti gárdák bírnak gyorsreagálású egységgel saját államon belüli használatra, a Trump-adminisztráció által mérlegelt javaslat a csapatok államhatárokon keresztüli mozgatásával járna. Erre a most is van alkalmi lehetőség államközi segítségnyújtás révén.

A Fehér Ház azonban megkerülné a szövetségi katonákra, így a föderalizált gárdistákra is vonatkozó törvényi tiltást, miszerint belföldön nem láthatnak el rendfenntartó feladatokat, azáltal, hogy hivatalosan tagállami kontroll alatt maradnának az erők.

A Washington Post cikke feleleveníti, hogy Trump szokatlanul gyakran hagyatkozik a katonaságra a belföldi rendfenntartás céljából. Most hétfőn 800 nemzeti gárdistát mozgósított a washingtoni bűnözés és a hajléktalanság ellen, júniusban összesen mintegy 5 ezer gárdistát és tengerészgyalogost vetett be Kaliforniában – a kormányzó tiltakozása ellenére –, hogy reagáljon a bevándorlási razziák elleni tüntetésekre, és közel 8000 katonát vezényelt tavasszal az amerikai-mexikói határra.

Joseph Nunn, a Brennan Center for Justice szakjogásza szerint "nem szabadna normalizálni a katonaság rutinszerű részvételét a rendfenntartásban".

Ha ez az eszköz a kezed ügyében van, akkor biztosan használni is akarod majd. Valójában ez növeli annak valószínűségét, hogy belföldi bevetésekre kerül sor – ugyan milyen más okból lenne szükség egy akciócsoportra?

- vélekedett Nunn.

