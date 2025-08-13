Még az se lenne elég, ha megszerezném Moszkvát vagy Leningrádot! – Kifakadt Trump, keményen üzent a fanyalgóknak

Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében pontosabban azt kifogásolta, hogy a sajtó például volt nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton véleményének is teret ad a Putyinnal péntekre tervezett, alaszkai tárgyalása kapcsán.

Bolton úgy vélekedett a CNN-nek, hogy a találkozó egyesült államokbeli helyszíne önmagában "nagy győzelem" az orosz elnök számára,

aki "egy páriaállam gazember vezetője, és fogadni fogja az Egyesült Államok". Bolton szerint inkább a semleges terepnek számító Genfben vagy Bécsben kellene rendezni az orosz-amerikai csúcsot.

Ha ingyen megkapnám Moszkvát és Leningrádot az Oroszországgal kötött megállapodás részeként, a fake news akkor is azt mondaná, hogy rossz alkut kötöttem!

- reagált most az elnök, hozzátéve, hogy szerinte a média "beteg és tisztességtelen emberekből" áll, akik "valószínűleg gyűlölik országunkat".

Nézzék meg az összes valódi hírt, ami a korrupciójukról megjelenik

- értekezett Trump. A republikánus zászlóvivő a nemzetközi porondon aktívabb, beavatkozáspárti álláspontot képviselő és keményvonalas neokonzervatív iskolába sorolt volt biztonságpolitikai tanácsadóját,

john Boltont a "kirúgott vesztesek és nagyon buta emberek" közé sorolta,

akiket a "túlórázó", "hamis" sajtó mégis előszeretettel idéz. Trump ezután azért odabiggyesztette egyik kampányígéretét, a túlóra adómentessé tételét, aminek egy verzióját elfogadta a Kongresszus múlt hónapban a "nagy, gyönyörű törvény" keretében.

Posztját úgy zárta az amerikai elnök, hogy mindez nem is számít, hiszen "mi mindenben győzünk!!! MAGA".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images