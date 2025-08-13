  • Megjelenítés
Még az se lenne elég, ha megszerezném Moszkvát vagy Leningrádot! – Kifakadt Trump, keményen üzent a fanyalgóknak
Globál

Még az se lenne elég, ha megszerezném Moszkvát vagy Leningrádot! – Kifakadt Trump, keményen üzent a fanyalgóknak

Portfolio
Donald Trump élesen bírálta a Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozójáról "fake news"-t, azaz "álhíreket" terjesztő médiát, ami szerinte bármit csinál, úgy is kritizálni fogja őt - adja hírül a Hill.

Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében pontosabban azt kifogásolta, hogy a sajtó például volt nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton véleményének is teret ad a Putyinnal péntekre tervezett, alaszkai tárgyalása kapcsán.

Bolton úgy vélekedett a CNN-nek, hogy a találkozó egyesült államokbeli helyszíne önmagában "nagy győzelem" az orosz elnök számára,

aki "egy páriaállam gazember vezetője, és fogadni fogja az Egyesült Államok". Bolton szerint inkább a semleges terepnek számító Genfben vagy Bécsben kellene rendezni az orosz-amerikai csúcsot.

Kapcsolódó cikkünk

Pár napon belül szemtől szemben kezet rázhat Trump és Putyin: van, aki örül, de nincs mindenki elragadtatva

Fellebbent a fátyol a csúcstalálkozó helyszínéről: itt tárgyal egymással Trump és Putyin

Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Ha ingyen megkapnám Moszkvát és Leningrádot az Oroszországgal kötött megállapodás részeként, a fake news akkor is azt mondaná, hogy rossz alkut kötöttem!

- reagált most az elnök, hozzátéve, hogy szerinte a média "beteg és tisztességtelen emberekből" áll, akik "valószínűleg gyűlölik országunkat".

Nézzék meg az összes valódi hírt, ami a korrupciójukról megjelenik

- értekezett Trump. A republikánus zászlóvivő a nemzetközi porondon aktívabb, beavatkozáspárti álláspontot képviselő és keményvonalas neokonzervatív iskolába sorolt volt biztonságpolitikai tanácsadóját,

john Boltont a "kirúgott vesztesek és nagyon buta emberek" közé sorolta,

akiket a "túlórázó", "hamis" sajtó mégis előszeretettel idéz. Trump ezután azért odabiggyesztette egyik kampányígéretét, a túlóra adómentessé tételét, aminek egy verzióját elfogadta a Kongresszus múlt hónapban a "nagy, gyönyörű törvény" keretében.

Posztját úgy zárta az amerikai elnök, hogy mindez nem is számít, hiszen "mi mindenben győzünk!!! MAGA".

Kapcsolódó cikkünk

Csúnya tréfát űzött Donald Trumpból a demokrata nagyágyú: az elnökségének végéről beszél

Óriási kamatcsökkentést akar az amerikai pénzügyminiszter: 175 bázispontot!

Amerika ősellenségének karjaiba lökte eddigi szövetségesét Donald Trump

Kiszivárgott a titkos terv: Trump kénye-kedve szerint szállhatná meg az amerikai városokat az új, különleges katonai egységgel

Végrehajtották Donald Trump példa nélküli parancsát: felvonult a nemzeti gárda

Évtizedes mérföldkő mehet a levesbe: földrengés jöhet, ha ezt meglépi a csúcstestület

Washingtonnak csak kérnie kellett, és úgy is lett – Nemzetközi bűnözők kerültek a Trump-kormányzat kezére

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
zohran mamdani new york polgármester-jelölt demokrata
Globál
Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből
Pénzcentrum
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility