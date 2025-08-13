Meghökkentő részletet fedett fel az ukrán kémfőnök: plasztikai sebészekkel dolgozik a hírszerzés

A kémszolgálat vezetője interjút adott az egyik ukrán csatornának, amelyben kifejezetten a biztonság fontosságát hangsúlyozta:
Kritikusan fontos tényező mindenekelőtt ezeknek az embereknek a biztonsága. Amikor különösen összetett műveletek befejezése után visszatérnek az ellenséges vonalak mögül, az elsődleges prioritás a biztonságuk garantálása.
A kijelentés egyáltalán nem jelent meglepetést, mivel a hírszerzési feladatok teljesítése komoly kiképzést igényel, ehhez pedig nem gyakran hosszú kiképzésre van szükség. Nyilván a szolgálatok nem csak a „a befektetését” szeretné megvédeni, de ez sem egy elhanyagolható szempont. Maljuk kifejtette, hogy egy átfogó programot dolgoztak ki a kémjeik védelmére, ez pedig egyáltalán nem mellőz egyetlen módszert sem:
Nemzetközi hírű, vezető plasztikai sebészek vesznek részt ebben. Utána elkészítik a fedődokumentumokat, és ezek az emberek újrakezdik az életüket, a nulláról, miközben tudjuk, hogy az ellenség a nyomukban van
– közölte.
Állítása szerint már több alkalommal is megtörtént, hogy egy ügynökük átesett a beavatkozásokon. Ilyenkor az adott személy külsejének megváltoztatása mellett Kijev a szükséges papírmunkát is biztosíja, az illető teljesen új személyazonosságot kap. Ezen felül biztosítják a lakhatást, de egyéb támogatási formák is előfordulhatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
