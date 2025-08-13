  • Megjelenítés
FONTOS A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnk, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét
Megszólalt a Kreml: Zelenszkij célja valójában az ukrán nemzet elpusztítása
Megszólalt a Kreml: Zelenszkij célja valójában az ukrán nemzet elpusztítása

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mostanra lényegében már nem is az oroszokkal vív harcot – közölte az orosz állam hírügynökség, a TASZSZ.

Zelenszkij nem Oroszország ellen harcol. Zelenszkij az ukrán nép ellen harcol. És a küldetése, amelyet valaki előírt neki, az ukrán nemzet elpusztítása, mégpedig a nacionalizmus és egy bizonyos nemzeti identitás zászlaja alatti elpusztítása, valamint fizikai megsemmisítése

– mondta Zaharova az orosz Szputnyik rádióban.

A téma annak kapcsán merült fel, hogy állítólag az ukrán vezető politikus megtagadta 1000 ukrán hadifogoly visszatérését hazájába. Erről Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök segédtisztje, az ukrán tárgyalásokon részt vevő orosz delegáció vezetője beszélt, mivel elmondása alapján az ukrán fél mindezt azzal magyarázta, hogy ez az elutasítás bonyolítja a cseremegállapodás második szakaszát, és késlelteti a harmadik szakasz megkezdését.

Zaharova ezek után addig ment, hogy szerinte Kijevnek egyszerűen „nincsen szüksége ukrán állampolgárokra, sem élve, sem holtan”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

