Megszűnt a tengeri blokád: fellélegezhetnek az észak-francia lakosok

A 6-os reaktor ma reggel 7 óra 30 perckor újraindult
- tájékoztatta az AFP hírügynökséget az EDF szóvivője.
A szóban forgó egység hétfő reggel automatikusan leállt, mert a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban
tömegesen és előre nem látható módon jelentek meg medúzák.
A 2-es, a 3-as és a 4-es blokk - melyek vasárnap este álltak le automatikusan ugyanezen okból - még nem indultak újra, az üzembe helyezésük folyamatban van és az újraindításuk "a következő napokban" várható adta hírül az EDF.
Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve (6 darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktor). Tavaly ez az erőmű Franciaország északi régiója villamosenergia-fogyasztásának 60-70 százalékát fedezte - emlékeztetett az EDF.
Gravelines termelését már az 1990-es években is zavarták a medúzák, és ugyanez a jelenség az Egyesült Államokban, Skóciában, Svédországban és Japánban is előfordult a 2010-es években. A tengeri állatok világszerte történő elszaporodása több tényezőnek is köszönhető, köztük az óceánok és az éghajlat felmelegedésének, de a túlhalászásnak is, amely fokozatosan kiirtja egyes természetes ellenségeit, köztük a tonhalat.
