Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Megszólalt a Kreml: Zelenszkij célja valójában az ukrán nemzet elpusztítása
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mostanra lényegében már nem is az oroszokkal vív harcot – közölte az orosz állam hírügynökség, a TASZSZ.
Meghökkentő részletet fedett fel az ukrán kémfőnök: plasztikai sebészekkel dolgozik a hírszerzés
Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZSZU) vezetője felfedett néhány titkot az ukrán kémek munkájáról, köztük több meglepő részletet is elárult – számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Tűz csapott fel az orosz szivattyútelepen
A felvételek szerint hatalmas tűz csapott fel az Oroszországban található brajnszki terület egyik kulcsfontosságú szivattyútelepen, ahol az olaj csővezetékes szállításának zavartalanságáért felelnek. Elmondások szerint egy dróntámadás okozta a károkat, az esetről videó is készült:
Zelenszkij Berlinbe utazik
Az ukrán elnök a német fővárosba utazik, hogy onnan csatlakozzon be Friedrich Merz német kancellárral közösen a videókonferenciába, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vesz.
Versenyfutás az idővel: kritikus órák dönthetik el Ukrajna sorsát a keleti fronton
Zavaros a helyzet jelenleg a Donbaszban, ahol az oroszok átszakították az ukrán védelmi állásokat. Emil Kastelhelmi finn katonai szakértő, a Black Bird Group OSINT adatok alapján dolgozó agytröszt elemzője értékelte a friss harctéri eseményeket.
Gigantikus összegű hitelfelvételre készül az EU: áll a bál a terv miatt
Az Európai Bizottság bővítené a közös uniós hitelfelvétel lehetőségét, hogy százmilliárdokat vonjon be a nemzetközi piacokról Ukrajna támogatására, válságkezelésre és célzott kifizetésekre. A javaslat mélyen megosztja a tagállamokat, a kedvező kamatokban bízó déliek és a kockázatokat hangsúlyozó „takarékos” országok között éles vita bontakozott ki. A Bizottság át is brandelné a közös kibocsátásokat államkötvényekké – írja a Politico.
Ukrajnába látogat a román elnök
Első alkalommal utazik Kijevbe a román elnök, Nicosur Dan, aki nemrégiben került államfői pozícióba az országban. Bejelentésekor hangsúlyozta a tartós béke szükségességét Ukrajnában, és az orosz napi bombázások végét. Hozzátette, hogy támogatja az Egyesült Államok béketörekvéseit, szerinte ezeket a tárgyalóasztalnál kell eldönteni.
Ukrán drónjelentés
Az ukrán légierő nyilvánosságra hozta az éjszakai orosz dróntámadás számait. Ezek szerint:
- 49 Sahed-típusú drónból 32-t semmisítettek meg
- 2 Iszkander-M rakétából kettőt hatástalanítottak.
A fennmaradó eszközök összesen 15 különböző helyszínen csapódtak be.
Russia launched 49 drones and two ballistic missiles overnight. Ukrainian air defense shot down or suppressed 34 targets, including 2 Iskander-M/KN-23 missiles and 32 Shahed or other decoy drones in the north and east. Seventeen drones hit 15 locations. pic.twitter.com/ecBmWAFdJk https://t.co/ecBmWAFdJk— NOELREPORTS (@NOELreports) August 13, 2025
El sem kezdődött a tárgyalás, de Zelenszkij máris visszadobta az orosz békefeltételt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan kijelentette, hogy nem fogja odaadni Ukrajna Donbasz régióját az oroszoknak – írja a BBC.
Olyat tudnak az orosz Gerány-2 drónok, amely komoly fenyegetést jelent Ukrajna egészére
Az orosz légierő új taktikát vezetett be: Gerány-2 drónokat használnak PTM-3 aknák telepítésére, ami jelentősen megnöveli a távolról történő aknamezők létrehozásának rugalmasságát az ukrán páncélozott járművek ellen - számolt be a Military Watch Magazine.
Orosz drónjelentés
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az éjjel összesen 46 ukrán pilóta nélküli eszközt semlegesítettek. A jelentés arról számol be, hogy Brjanszk, Volgográd, Rosztov, Krasznodar, Belgorod, Voronyezs megyék, valamint a Krím és az Azovi-tenger felett érzékeltek drónokat.
Virtuális találkozó jön ma Trump és Zelenszkij között
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma online beszélgetést tart egymással, amelyen J. D. Vance alelnök és európai vezetők is jelen lesznek. A találkozó különös figyelmet kap, mivel az Egyesült Államok vezetője pénteken Vlagyimir Putyinnal fog találkozni Alaszkában.
(ABC News)
Olyan számokat mondott be Zelenszkij, amelyek Ukrajna felé billenthetik a mérleg nyelvét a frontvonalon
Az orosz-ukrán háborúban egyik fél sem különösebben árulja el, hogy mekkorák a saját veszteségeik, ebben most egy kicsit kivételt tett az ukrán elnök – számolt be az Euromaidan Press.
Fellebbent a fátyol a csúcstalálkozó helyszínéről: itt tárgyal egymással Trump és Putyin
A CNN amerikai tisztségviselők segítségével kiderítette, hogy pontosan hol fog találkozni egymással az Egyesült Államok és Oroszország első embere, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.
Ukrán hírszerzés: Putyin még folytatná a háborút, de már nem sokáig
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország 2026-ig szeretné lezárni az ukrajnai háborút, mivel a konfliktus fenntartása súlyos gazdasági terheket ró az országra - közölte a RBC Ukraine.
Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az elmúlt napok legnagyobb izgalmát egyértelműen az orosz alakulatok áttörése jelentette Donyeck megyében. Itt a támadó fegyveresek több – egyes beszámolók szerint 11, mások szerint 16 – kilométeres mélységben áttörtént az ukrán védelmi vonalakat. Kijev szerint „csak” néhány rohamosztagról van szó és már küldik az erősítést, hozzátették, hogy gyorsan fel fogják számolni a benyomulás. Ezzel szemben az oroszok hatalmas eredményekről beszélnek, szerintük az ukránok ezzel lényegében már el is vesztették a Donbaszt és inkább más megyék védelmére rendezkedtek be. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images
