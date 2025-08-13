Olyan számokat mondott be Zelenszkij, amelyek Ukrajna felé billenthetik a mérleg nyelvét a frontvonalon

Volodimir Zelenszkij ukrajnai államfő szerint a frontvonalon a veszteségek továbbra is 1:3 arányban oszlanak meg, méghozzá a támadók javára. Ebben az esetben ez a negatív helyzet, mivel a több veszteséget jelent. A politikus az augusztus 11-i adatokat hozta fel erre példaként:

Az orosz oldal veszteségei: összesen 968 fő veszteség, 531 halott, 428 sebesült és 9 elfogott katonáról számolt be.

Az ukrán oldal veszteségei: összesen 340 fős veszteség, 18 halott, 243 sebesült és 79 eltűnt személy.

Ezek alapján Kijev egyértelműen komoly előnyben van a támadókkal szemben. Az ukrán elnök más szempontból is kifejtette az oroszok és az ukránok közötti különbségeket:

A teljes személyi állományban 1:3 előny mutatkozik Oroszország javára,

tüzérség szempontjából 1:2,4-es fór mutatkozik Moszkvának,

de FPV-drónok tekintetében 1,4:1 előnyben van Ukrajna.

Érdekesség, hogy a Zelenszkij által ismertetett számok a háború eleje óta fennálló különbségeket mutatják most is. A veszteségekről elmondott számokat mindenesetre érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a háborúkban visszatérő taktikai elem, hogy a felek a saját veszteségeiket megpróbálják kicsinyíteni, míg az ellenséges oldalét felnagyítani. Ennek elsődlegesen morális okai vannak, ugyanis ezzel a taktikával szeretnék rontani az ellenséges erők kedvét. Azt is fontos szempont, hogy a frontvonalon

a magasabb veszteségek ellenére jelenleg az oroszok érnek el sikereket, különösen Donyeck megyében, ahol az elmúlt napokban komoly áttörésről számoltak be.

