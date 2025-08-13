Olyat tudnak az orosz Gerány-2 drónok, amely komoly fenyegetést jelent Ukrajna egészére

Az orosz légierő megkezdte a Gerány-2 egyszer használatos, repülőszárny típusú drónok bevetését PTM-3 páncéltörő aknák telepítésére. A drónok törzsének alsó részére rögzített tartályokban szállítják az aknákat. A frontról származó felvételeken látható, hogy két ukrán járművet is eltaláltak a légi úton telepített aknák. Ez az új képesség jelentős rugalmasságot biztosít az orosz aknahadviselésben, és költséghatékony eszközt jelent Ukrajna nagy mennyiségű páncélozott járműve ellen, amelyek között egyaránt megtalálhatók a Szovjetuniótól örökölt harckocsik és a nyugati országoktól kapott járművek is.
Russian Geran-2 drone shown here dropping PTM-3 anti tank mines while flying over an unknown locations. Serhii Flash (Radio/tech expert) was talking about this a couple days ago and here are the first video of it. pic.twitter.com/RPIQbcrqom https://t.co/RPIQbcrqom— kim høvik (@kimhvik2) August 10, 2025
A Gerány-2 drónok gyártási kapacitása hatalmas mértékben bővült 2022 óta. A The Economist májusi jelentése szerint a fő gyártóüzemben, a tatárföldi Alabuga gyárban
a termelés több mint tízszeresére nőtt: a korábbi havi 300 darabról napi több mint 100 darabra.
Az iparág a jelentés idején úton volt afelé, hogy napi 500 Gerány-2 drónt tudjon előállítani.
Az NGP-Razvedka orosz katonai Telegram-csatorna az új felvételekről azt közölte, hogy ez "a legújabb dróntaktika premierje a földi mozgó célpontok ellen". Hozzátették, hogy "a Geranium valós időben végzi az ellenséges utánpótlási útvonalak távoli aknásítását", és kiemelték, hogy a drón hatótávolsága meghaladja az 1000 kilométert, ami azt jelenti, hogy akár ilyen mélységben is képesek lehetnek aknákat telepíteni az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken.
A bevetett PTM-3 akna kis méretű, így egy Gerány-2 drón több darabot is szállíthat belőle. Az akna mágneses detonátorral rendelkezik, amely optimalizálja a járművek áthaladására történő reagálást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
