Pokoli hőség: eddig tart ki a kánikula Magyarországon, az időjárás-előrejelzések szerint
Pokoli hőség: eddig tart ki a kánikula Magyarországon, az időjárás-előrejelzések szerint

Portfolio
A hazánkat hétfőn elérő hidegfront hatására néhány Celsius-fokkal csökkent a hőmérséklet országszerte, az előrejelzések alapján viszont a következő napokban egyre melegszik majd az idő. A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint a melegedés egészen szombatigkitarthat Budapesten, amikorra egészen 37 Celsius-fokig emelkedik a napi csúcshőmérséklet. A térképes modellek szerint hazánk térségében csapadék egyáltalán nem valószínű a hét folyamán, így rendkívül meleg, száraz napokra érdemes készülni.

A következő napokban egyre melegebb lesz, a hőség szombaton tetőzik. Vasárnap egy hidegfront érkezik, amely néhány fokos visszaesést hozhat

- írja a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

hungaromet-hőség-időjárás-grafikon-előrezeljés
Kép forrása: HungaroMet

A Budapestre vonatkozó valószínűségi előrejelzéseken jól látszik, hogy vasárnaptól visszaesik majd a hőmérséklet. A HungaroMet felhívta a figyelmet rá, hogy a nyári hőségnek nem érdemes még búcsút intenünk, ugyanis

a jövő héten is meleg időre számíthatunk, Európa nagy részén a korábbi évek átlagai felett fog majd alakulni a középhőmérséklet.

hungaromet-hőség-időjárás-grafikon-előrejelzés-anomália-térkép
Kép forrása: HungaroMet

Csapadék tekintetében nem jön lényeges változás a következő napokban.

A vasárnapi hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat kevés helyen, ettől függetlenül a belátható időszak a legtöbb helyen az átlagosnál szárazabb lesz

- fogalmaz a HungaroMet.

hungaromet-hőség-időjárás-grafikon-előrejelzés-csapadék-térkép
Kép forrása: HungaroMet
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

