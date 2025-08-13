Pokoli hőség: eddig tart ki a kánikula Magyarországon, az időjárás-előrejelzések szerint

A következő napokban egyre melegebb lesz, a hőség szombaton tetőzik. Vasárnap egy hidegfront érkezik, amely néhány fokos visszaesést hozhat

- írja a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

Kép forrása: HungaroMet

A Budapestre vonatkozó valószínűségi előrejelzéseken jól látszik, hogy vasárnaptól visszaesik majd a hőmérséklet. A HungaroMet felhívta a figyelmet rá, hogy a nyári hőségnek nem érdemes még búcsút intenünk, ugyanis

a jövő héten is meleg időre számíthatunk, Európa nagy részén a korábbi évek átlagai felett fog majd alakulni a középhőmérséklet.

Kép forrása: HungaroMet

Csapadék tekintetében nem jön lényeges változás a következő napokban.

A vasárnapi hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat kevés helyen, ettől függetlenül a belátható időszak a legtöbb helyen az átlagosnál szárazabb lesz

- fogalmaz a HungaroMet.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images