Ravasz trükkel vadásznak azokra, akik kijátszanák a szigorú korlátozásokat

A helymeghatározó eszközök segítenek bizonyítékot gyűjteni azon személyek és vállalatok ellen, akik az amerikai exportkorlátozások megsértésével szereznek hasznot. A nyomkövetők évtizedek óta használt nyomozati eszközök, amelyeket korábban más exportkorlátozás alá eső termékek, például repülőgép-alkatrészek követésére használtak.
Öt, az AI-szerver ellátási láncban aktívan részt vevő forrás megerősítette, hogy tudomásuk van ilyen nyomkövetők használatáról a Dell és Super Micro szerverszállítmányokban, amelyek Nvidia és AMD chipeket tartalmaznak.
Az eszközöket jellemzően a csomagolásban rejtik el.
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala, amely az exportellenőrzésekért és azok végrehajtásáért felel, jellemzően részt vesz ezekben az akciókban, és a források szerint a Belbiztonsági Nyomozó Iroda, valamint a Szövetségi Nyomozó Iroda is bekapcsolódhat.
A Super Micro közleményben jelezte, hogy nem hozza nyilvánosságra biztonsági gyakorlatait. A Dell azt állította, hogy nem tud ilyen kormányzati kezdeményezésről, az Nvidia pedig tagadta, hogy titkos nyomkövető eszközöket telepítene termékeibe. Az AMD nem válaszolt a megkeresésre.
Az Egyesült Államok, amely domináns szerepet tölt be a globális AI chip ellátási láncban, az elmúlt években igyekezett korlátozni a chipek és más technológiák exportját Kínába, hogy visszafogja annak katonai modernizációját. Hasonló korlátozásokat vezetett be Oroszországgal szemben is.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
