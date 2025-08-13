Riasztást kaptak az olasz vadászgépek: orosz repülőket fogtak el a szupermodern F-35-ösök

Orosz repülőgépeket fogott el két olasz F-35-ös ötödik generációs vadászbombázó Észtország körül – jelentette a Sky News.

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen orosz gépek miatt kellett felszállni és azt sem, hogy az eset mikor történt. A brit lap csak egy rövid NATO-közleményt idéz, melyben a szövetség balti államok védelme iránti elköteleződésről értekeznek.

A balti államok nem rendelkeznek saját légierővel, ezért más NATO-országok gépei védik a légterüket. A misszióban Magyarország is rendszeresen részt vesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images