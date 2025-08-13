  • Megjelenítés
Riasztást kaptak az olasz vadászgépek: orosz repülőket fogtak el a szupermodern F-35-ösök
Globál

Riasztást kaptak az olasz vadászgépek: orosz repülőket fogtak el a szupermodern F-35-ösök

Portfolio
Orosz repülőgépeket fogott el két olasz F-35-ös ötödik generációs vadászbombázó Észtország körül – jelentette a Sky News.

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen orosz gépek miatt kellett felszállni és azt sem, hogy az eset mikor történt. A brit lap csak egy rövid NATO-közleményt idéz, melyben a szövetség balti államok védelme iránti elköteleződésről értekeznek.

A balti államok nem rendelkeznek saját légierővel, ezért más NATO-országok gépei védik a légterüket. A misszióban Magyarország is rendszeresen részt vesz.

Kapcsolódó cikkünk

Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
zohran mamdani new york polgármester-jelölt demokrata
Globál
Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből
Pénzcentrum
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility