Trump már most fenyeget: súlyos következményei lesznek, ha Putyin nem hajlandó lezárni a háborút

Az amerikai elnök a Kennedy Centerben tett nyilatkozatában beszélt az Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos kérdésekről. Trump elmondta, hogy

nagyon súlyos következmények várnak Putyinra, ha nem egyezik bele a háború lezárásába a pénteki találkozójukat követően.

Az elnök hozzátette, hogy bár "jó beszélgetéseket" folytatott Putyinnal, hazatérve azt látja, hogy

egy rakéta eltalált egy idősotthont vagy egy lakóépületet, és emberek holtan fekszenek az utcán.

Donald Trump beszélt arról is, hogy az alaszkai csúcstalálkozót követően valószínűleg egy második találkozóra is sor kerül majd Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével.

Trump a washingtoni Kennedy Központban elmondta azt is, hogy a pénteki első találkozó célja felmérni a jelenlegi helyzetet.

Nagy esély van arra, hogy lesz egy második találkozó, amely eredményesebb lesz az elsőnél, mivel az első során fel fogom mérni, hol tartunk és mit csinálunk

- fogalmazott.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy amennyiben a pénteki, Putyinnal való találkozó "rendben zajlik", akkor rövid időn belül sor kerülhet egy második megbeszélésre Putyin és Zelenszkij között, amelyen ő maga is részt venne, ha szeretnék, hogy ott legyen.

